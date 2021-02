Dayane andrà a vivere da Zorzi dopo il Gf Vip: "Così non sei sola nel dolore" (VIDEO)

"Menomale che ci siete voi". Così Dayane Mello si gode l'abbraccio dei coinquilini del Grande Fratello Vip dopo la morte del fratello Lucas, venuto a mancare nei giorni scorsi a seguito di un incidente stradale. Distrutta dal dolore, la showgirl ha deciso di restare in gioco poiché non avrebbe potuto raggiungere i familiari da sola e dunque ha preferito rimanere circondata dall'affetto dei colleghi. A tal proposito, è Tommaso Zorzi quello che si sta dimostrano più vicino a Dayane, tanto da averle proposto di andare a vivere da lui quando il reality sarà finito.

"Se vuoi stare da me una settimana a Milano - ha detto Zorzi - una volta finita questa cosa qui, o magari se passa Stefano a trovarmi, puoi venire, eh. C’è Cecilia che ti balla la salsa. Stai da me a Milano, dormiamo nel lettone, così non dormi sola. C’è Gilda, la porti fuori, io ti preparo la colazione ogni mattina. Davvero stai una settimana, mi fa piacere amore. Poi la sera mica abbiamo una bottiglia contata come qui". E la modella brasiliana ha accettato. Anche Pierpaolo Petrelli ha proposto alla donna di recarsi a Roma ogni volta in cui lo desidererà.

Dayane Mello è costernata dalla notizia della morte del fratello ed ha deciso di trovare conforto nei coinquilini, restando in gara. In lacrime, la modella ha riferito della morte del fratello ai compagni, spiegando loro di aver voluto rientrare in Casa perché impossibilitata dal raggiungere la sua famiglia in Brasile. "Non posso andare in Brasile, devo essere in quarantena. Per il momento ho deciso di venire, fuori dovevo stare in container, non potevo abbracciare nessuno e non mi sembrava il caso".