Gf Vip, Dayane Mello spacca l'arredamento e la regia sbrocca (VIDEO)

Dayane Mello combina guai nella casa del Gf Vip. Nelle ultime ore la showgirl brasiliana si è resa protagonista di un paio di siparietti che hanno reso necessario l'intervento della regia. Tutta colpa della musica diffusa dagli altoparlanti presenti nell'appartamento di Cinecittà, che hanno mandato la modella su di giri.

Dayane ha spaccato, nell'ordine, prima la vetrata in giardino, poi una sedia. Ieri sera, in particolare, la modella ha aperto con poca premura la porta che dà sul cortiletto interno all'appartamento, finendo per infrangerne il vetro. "Stai ferma", le ha gridato Enock Balotelli, nel tentativo di placarla, ma così non è stato.

Altro giro, altra corsa. Durante un balletto improvvisato con la coinquilina Selvaggia Roma, Dayane è salita in piedi su una sedia per danzare in modo più provocante. Risultato: la sedia si è spaccata. Ad intervenire, stavolta, è stata la stessa regia a rimproverarla: "Dayane questo gioco divertentissimo può terminare immediatamente". "Scusa", ha replicato lei. "Te lo scaleranno dal cachet", ha scherzato Giulia Salemi.