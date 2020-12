Gf Vip, Dayane riprende Rosalinda sul cibo: "Questo va nelle gambe, tutta cellulite"

La modella rimprovera l'amica mentre si prepara uova e bacon nel cuore della notte. Lei, che per anni ha sofferto di anoressia, risponde stizzita: "Non me ne frega niente"

La ramanzina rifilata da Dayane Mello a Rosalinda Cannavò non solo è esagerata, ma anche di cattivo gusto. La modella ha rimproverato l'amica - che in passato ha sofferto di anoressia - mentre si preparava uova e bacon.

A riprendere l'attrice, stanotte in cucina, è stata prima Sonia Lorenzini, che le fa notare la pesantezza del piatto, poi arriva Dayane a gamba tesa: "Stai fuori. Io non capisco - ha detto ad alta voce davanti a tutti - Fa la dieta, mangia la mela tutto il giorno e poi mangia uova e bacon alle 3 del mattino". Spazientita, Rosalinda prova a replicare ma Dayane insiste: "Tanto tu lo sai dove va questo, vero? Tutto nelle gambe, tutta cellulite". La Cannavò risponde stizzita: "Non me ne frega niente. Tutto nelle gambe? Adoro. Pazienza, piacerò anche così".

MA PERCHÉ LA GUARDANO COME SE AVESSE APPENA UCCISO UN GATTO? 🤦🏻‍♂️ #GFVIP pic.twitter.com/9ZYazpGvZR — Trash Italiano (@trash_italiano) December 21, 2020

Sui social si è scatenata subito la polemica, non solo per il commento poco delicato di Dayane nei confronti di Rosalinda - che anche in Casa ha più volte parlato degli anni bui in cui non mangiava - ma perché certe parole potrebbero aver lanciato un messaggio sbagliato per le ragazze che si trovano in quella stessa situazione. "Le parole hanno un peso" fa notare più di qualcuno e in tanti colpiscono duro contro la modella: "Seppure è nel campo della moda quindi immagina quanto Dayane sia influenzata dal rapporto col cibo, prima di parlare ad una mia amica che ha sofferto di anoressia ci penserei non una ma dieci volte. Ha sgravato proprio".

Sotto alcuni tweet contro Dayane

Rosalinda Cannavò e gli anni bui dell'anoressia

Rosalinda Cannavò ha vissuto il dramma dell'anoressia sulla propria pelle. Una battaglia che è riuscita a vincere grazie all'aiuto della sua famiglia e di una struttura a cui si è rivolta quando aveva toccato il fondo. Ancora oggi ricorda quegli anni con dolore: "Sono arrivata a pesare 32-34 chili - ha rivelato qualche tempo fa a Verissimo - Ho rischiato la vita perché gli organi potevano smettere di funzionare da un momento all'altro, però non mi rendevo conto di quello che stavo rischiando. Anche perché forse morire era la mia volontà in quel momento. Passavo le mie giornate a letto a guardare il soffitto, non riuscivo a fare niente. Provavo la sensazione di morire da un momento all'altro. Pensavo che quello fosse il mio destino. Sono caduta in una profonda depressione che mi ha portato a questo. Sono stati i miei genitori a farmi capire che stavo molto male, io negavo".