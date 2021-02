Gf Vip, Dayane dà la benedizione a Rosalinda con Zenga: "Te lo meriti" (e cambia letto)

(Nel video Rosalinda e Dayane si chiariscono)

Pace fatta tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. Le due amiche, che negli ultimi giorni si erano allontanate per alcune tensioni dovute alla storia nata tra l'attrice e Andrea Zenga, sono di nuovo vicine. Dayane non si aspettava che sarebbe stata Samantha, al posto suo, a raccogliere le prime confidenze di Rosalinda, ma la delusione è acqua passata e adesso è pronta a condividere con l'amica questo suo nuovo capitolo.

L'attrice siciliana ha sofferto molto per la lontananza di Dayane in questi giorni e la stringe forte subito dopo il chiarimento: "Mi mancavi. Hai intenzione di fare la vagabonda anche stanotte?". La modella brasiliana, infatti, sono un paio di sere che dorme in un'altra camera, lasciando solo i due 'innamorati'. "Sì, la vagabonda che non torna a casa - risponde - Sto meglio di la. Non essere triste, è un momento tutto per me, qualcosa di nuovo, stimolante. Essere in un altro letto, un'altra visione. Ho bisogno di nuovi stimoli". Le parole di Dayane scuotono Rosalinda: "Mi hai parcheggiato di nuovo", ma l'amica non discutere ancora. "Smettila - replica Dayane - Non dire più la parola parcheggiare. Stai vivendo la tua storia d'amore e io sono qui. Non cambia niente, però ci sta che passi il tempo con lui, conosci lui, coccoli lui. È un momento bello, devi viverlo. Lo meriti, è più che ora".

La benedizione di Dayane, dunque, è arrivata, anche se Rosalinda vorrebbe dedicare queste ultime settimane in Casa anche a lei e al loro rapporto. Tra due fuochi, la Cannavò di certo non sentirà freddo.