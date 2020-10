Gf Vip, Marchesa VS Contessa: "A Roma vieni chiamata la Ciavattara che non si lava"

A due anni di distanza dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, la Marchesa d'Aragona - all'anagrafe Daniela Del Secco - restituisce il 'favore' alla contessa Patrizia De Blanck e va a farle visita nella Casa del Grande Fratello Vip. Un incontro che di nobile ha ben poco, sia nei toni che nei contenuti.

La Marchesa d'Aragona a Patrizia De Blanck: "A Roma si dice che sei avvezza a non lavarti"

A parte le reciproche accuse sui titoli e le teste blasonate in famiglia - motivo della loro conclamata rivalità - la discussione si sposta su quanto sta accadendo fuori in queste settimane e riportato dalla Marchesa: "Io ti consiglierei di rimanere il più a lungo possibile perché sta succedendo l'inferno fuori. É un mese che da Barbara D'Urso non si parla che della tua fasulla nobiltà. Anche le persone che pensavi fossero tue amiche, come il figlio adottato di Marina Ripa di Meana, hanno detto cose infamanti. Andrea Cardella ha detto: "Tutta Roma sa che la De Blanck non si lava". A Roma si dice che sei avvezza a non lavarti, vieni chiamata la Ciavattara che non si lava". La Marchesa ci va giù pesante: "Dovrai cambiare galassia. I più grandi esperti sono andati a dire che non sei contessa. Tu non hai fatto altro che infamare la mia persona. Cerca di evitare di usare questo linguaggio scatologico. Tu sei laureata in scatologia, fai discorsi di cacca".

La replica (e il vaffa) di Patrizia De Blanck

Scortata dai bodyguard Enock e Andrea, Patrizia De Blanck fatica a mantenere la calma davanti a certe accuse. La Contessa va su tutte le furie quando viene tirata in ballo la sua famiglia e tuona: "Non toccare la mia famiglia. Il fratello della madre di mio padre è stato presidente di Cuba. Io non ti ho infamato, ho solo detto che ti chiami Del Secco e che il cognome d'Aragona lo hai rubato al mio amico d'Aragona, marchese". Per chiudere, l'immancabile vaffa. Anzi, più di uno.