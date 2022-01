Gf Vip, Delia Duran smaschera Soleil: "Alex mi ha detto cosa è successo sotto le coperte"

Si è allungata come il Grande Fratello Vip la saga del triangolo tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Dopo l'eliminazione dell'attore, che in Casa aveva instaurato un rapporto molto 'speciale' con l'influencer, la moglie ha voluto vederci chiaro e non le sono bastati i vari confronti già avvenuti con la rivale in amore, né i panni sporchi da lavare in casa. Ieri sera la modella venezuelana è entrata ufficialmente come concorrente nel loft di Cinecittà, per andare fino in fondo a questa storia e, perché no, mettere di nuovo il marito alla prova, ma stavolta da un altro punto di vista.

Inevitabile lo scontro con Soleil. Delia ha accusato la Sorge di aver avuto con il marito un rapporto andato ben oltre l'amicizia sbandierata: "Sono venuta qui per parlare con te e capire molte cose che sono accadute - ha tuonato - Dici una cosa e poi ti contraddici da sola, adesso voglio comprendere. Il vostro rapporto è stato limpido? Anche sotto le coperte eravate puri? Sicura che anche lì eravate limpidi?". La risposta, però, Delia sembra conoscerla già: "Guarda che Alex mi ha detto la verità su quello che è successo sotto le coperte. Adesso devi dire la verità e ammettere quello che è successo. Sei falsa. Perché non dici quello che è successo sotto le coperte? Dillo se dici di essere vera e sincera. Sei coerente? Allora racconta cosa avete fatto, cosa è successo sotto le coperte".

"Ci sono state cose intime"

Soleil Sorge ha provato a mantenere la calma, ma Delia era una furia: "Sapevi che ero sposata e sei andata oltre con mio marito. Sappiamo tutti e tre quello che è successo in quel letto. Alex me lo ha detto. Ci sono state delle cose intime". Senza entrare in questi particolari, Soleil ha ammesso: "C'è stato un momento di sbandamento, ma non c'è mai stata intenzione di fare altro". Dallo studio è intervenuto anche Alex Belli: "Vi invito a riflettere. Avete tempo per parlare e capire". L'ultima parola è di Soleil: "Ma non potevate chiarirvi a casa vostra?".