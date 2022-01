Gf Vip, confessione bollente di Delia: "Il sesso tra me, Alex e una mia amica. Ci divertiamo"

Se Alex Belli ieri sera non è riuscito a spiegare fino in fondo il suo concetto di "amore libero" - cacciato dallo studio da Alfonso Signorini che ha perso le staffe davanti al teatrino dell'attore - ci ha pensato Delia Duran a puntata finita. Dopo la diretta la modella venezuelana, legata da tre anni alla star di Centovetrine, si è sfogata con Soleil, parlando della complicità che c'è sempre stata tra lei e il marito, fuori e dentro le lenzuola.

Delia racconta anche della loro intimità, facendo confessioni piccanti: "Ci siamo anche divertiti. Il giorno del suo compleanno abbiamo fatto una sco*** con una mia amica - ha detto a voce bassa - Io sono fatta così. Mi piacciono le donne. Lo posso dire, senza pudore. E' normale questa cosa. Per farti capire come mai eravamo complici, come mai eravamo una coppia che nessuno poteva combattere". Una tesi sostenuta in Casa, settimane fa, anche da Alex Belli mentre cercava di spiegare che il legame nato con Soleil non poteva essere visto da Delia come tradimento. "Ci ho messo 38 anni a trovare un persona libera come Delia. Ci siamo promessi amore libero" aveva detto, rivelando la presenza di un'amica speciale nella loro vita: "Stella, viene in vacanza con noi e vive con noi. Io e Delia abbiamo giocato a carte scoperte. Ci siamo accettati così e viviamo in maniera libera dal punto di vista emozionale".

Il coming out di Delia Duran

Delia Duran aveva già parlato pubblicamente della sua bisessualità, l'anno scorso a Pomeriggio Cinque. Nessuna novità, dunque, anche se con Soleil ci ha tenuto a ribadirlo più volte: "Mi piacciono anche le donne. Questo intendo per amore libero, condividere cose del genere". Tutto chiaro (più o meno).