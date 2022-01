Delia Duran: "Un flirt con Aida Yespica. Così io e Alex viviamo la mia bisessualità in casa"

Al Grande Fratello Vip Delia Duran confida di aver avuto un flirt con Aida Yespica. Lo fa nel corso di una chiacchierata con i coinquilini, rivelando così in maniera definitiva di avere interesse anche nei confronti delle donne. E di vivere, inoltre, col fidanzato Alex Belli, una relazione aperta. Se già in passato Delia aveva fatto coming out, è solo oggi che la modella venezuelana racconta di aver avuto una liaison con una collega dalle stesse origini: Aida. A rintracciare la sua confessione sono stati alcuni telespettatori della diretta h24 del reality show di Canale 5, in onda su La5, che hanno poi riportato tutto online.

Impossibile carpire ulteriori dettagli circa il rapporto tra le due, dal momento che la regia ha deciso di staccare l'inquadratura subito dopo al confessione di lei, per evitare fughe di notizie non gradite alla controparte. Eppure, va precisato, la stessa Aida in passato ha rivelato di avere love story con donne, dunque non si tratta di un outing. Ad ogni modo, la produzione ha ben pensato di abbassare l'audio di Delia e quindi, al momento, non sapremo altro.

Ma Aida ha anche parlato dei suoi gusti in quanto a donne. Di certo chi sogna una liaison con Soleil Sorge dovrà riporre le speranze. "Soleil non è la mia tipologia di donna - afferma con sicurezza - il mio tipo deve essere molto femmina. In primis deve piacere a me, poi ovviamente anche a lui, deve piacere ad entrambi. Quando mi dice ‘ti piace questa ragazza?’ io rispondo che prima devo conoscerla, deve esserci il feeling, l’attrazione deve essere fisica e mentale. Mi devo fidare di lei".

La bisessualità e il rapporto aperto con Alex

Cosa ne pensa il compagno di Alex Belli della sua bisessualità? Risposta: ne è partecipe. "Bisogna parlare chiaro: io non sono libera di avere un rapporto con Jessica o con un altro uomo senza il mio uomo. Questo non è amore libero". E ancora: "L’amore è universale, può essere amore per un’amicizia, per un cane, per un cibo.. Posso anche utilizzare il termine ‘amore’ se ho grande ammirazione. L’amore libero è questo".

"Quindi se una sera volete giocare e c’è una donna che entra nel vostro letto questa cosa la puoi accettare?", le ha domandato Miriana Trevisan, presente lì accanto. "Sì", ha replicato Delia, “Ma è una cosa che vogliamo entrambi e si condivide: io non posso andare con risposto Delia. "Capisci la differenza? Per me le coccole nel letto, i baci, gli abbracci, non sono amore libero. Amore libero è condivisione".

Il coming out di Aida Yepisca, nel 2020

Intanto, in rete, già circolano vecchi stralci di dichiarazioni di Aida Yespica. Dichiarazioni in cui la showgirl raccontava di un amore folle per una donna molto famosa. Di certo non si trattava di Delia, poiché nel 2020 la donna era una perfetta sconosciuta, ma questo conferma la possibilità che la compagna di Alex Belli stia dicendo il vero. "In passato ho amato una donna - ha confessato Aida - è stato un’amore folle, terminato perché lei è un personaggio famoso molto importante di cui non farò mai il nome. Ero piccola, innamorata, ho fatto follie per lei, ma una volta finita sono stata molto male. Chi è lei? Non posso dirlo, ma la conoscete tutti".