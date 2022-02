Gf Vip, Alex e Delia chiusi in bagno: i microfoni registrano un "non posso" / VIDEO

Da quando Alex Belli è ri-entrato nella casa, gli altri inquilini stanno vivendo in prima persona le lunghe puntate della soap che ha come protagonisti lui, Soleil Sorge e Delia Duran. Il trio è tornato: Belli riserva baci e abbracci a Sole, ma sembrerebbe interessato (solo) a riconquistare la moglie.

Belli e Duran nel bagno: i rumori sospetti

Le telecamere del Gf hanno ripreso Belli e Duran durante un momento intimo, o meglio, hanno catturato Alex mentre tirava a sé, nel bagno, la compagna. Lontani dagli obiettivi lontani dal cuore? Non proprio, i due avevano comunque i microfoni, i quali hanno intercettato un "non posso" sussurrato da Delia e poi vari rumori (di quello che si creano quando i microfoni strusciano su abiti o tessuti).

Sui social sono in molti ad essersene accorti e il video ha iniziato a diventare molto discusso. Cosa sia successo veramente lo sanno solo Delia e Alex chiusi nel tugurio, ovvero la stiva. Altri però non vedono il gesto come "hot", ma più come una scorrettezza del Man che avrebbe usato la falsa intimità come escamotage per raccontare a Duran alcune informazioni provenienti dall'esterno.

Vedo che in questo momento c'è una cosa che accomuna tutti i fandom:la scorrettezza di Alex Belli di riportare le cose da fuori con annesso teatrino Belli-Duran.Perché all' unisono non ci facciamo sentire in modo che se ne vadano fuori dalle scatole? #gfvip #fuorialex — ?Clarissa? (@Clariss67036508) February 16, 2022

La confessione di Delia Duran

Prima di questo episodio piccante, Delia e Alex si erano riavvicinati, si erano scambiati dei baci e la modella aveva anche sussurrato al marito "Ho voglia di scop**e", per assicurarsi che lui avesse inteso, gli ha chiesto espressamente: "Hai capito cosa ti ho detto?". Belli aveva affermato di avere capito, il gesto del bagno potrebbe forse essere la vera risposta alla dichiarazione della "moglie".