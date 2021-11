Gf Vip, Delia Duran a Alex Belli: "Sei astemio, quando bevi diventi violento, lo sai"

(Qui sopra il video del confronto tra Delia e Alex)

Tra moglie e marito non mettere il dito, questo recita un noto proverbio, ma quando ci sono le telecamere a mostrare tutto è difficile nascondere. Questa sera Delia Duran è entrata nella casa del Gf Vip per parlare con il marito, Alex Belli, e Soleil Sorge.

Duran ha scelto di parlare prima con Soleil e poi con Alex. Il confronto con il marito è stato molto duro e lei non si è lasciata addolcire dalle lacrime del marito.

Gf Vip: Delia, Alex e Soleil

Un incontro sincero anche se costellato da pianti non troppo veri. Delia nel giardino della casa ha parlato a suo marito e gli ha fatto notare quanto abbia sbagliato nei gesti, nelle parole e nel sottovalutare l'eco che le sue azioni avrebbero potuto creare (e che hanno creato).

Nonostante tutto quello che sta succedendo dentro questa casa e fuori, mi manchi tanto. Non ho mai messo in dubbio il nostro amore e tu lo sai benissimo, ma ricordati che ogni parola ha un peso. Ogni gesto ha una conseguenza e tu mi hai deluso, mi hai mancato di rispetto. A me e alla tua famiglia che ti guarda 24 ore su 24 ore. Hai promesso di stare con me per tutta la vita, di creare una famiglia, ma allora che cosa stai facendo? Dimmelo, sono qui, dimmelo. Cosa sta succedendo? I tuoi comportamenti sono fraintendibili. Mi fai del male, sono stata malissimo in questi giorni. Sono due mesi che non ci vediamo, ricordati di questo. Tuo padre ha detto che non devi bere. Poi sei astemio, te lo ricordi? Quando bevi sei un'altra persona, diventi anche un po' violento. Stai giocando proprio male. Fuori, si parla male di te.

Alex, dopo lo stop freeze ha potuto rispondere alla moglie. Era molto dispiaciuto e si è anche avvicinato molto alla moglie per chiederle se dovesse uscire dalla Casa per andare via con lei:

È solo amicizia. Fidati. Io non posso essere diverso da questo perché vorrebbe dire che tutto quello che predichiamo insieme, non è. È goliardicità (sic)". Delia Duran continua a piangere e Alex Belli chiede: "Se vuoi lascio il gioco, ma questo è lavoro. È come se fossi su un set". Rientrato in studio, Alex Belli minaccia di uscire dal gioco stasera stessa. In studio, le opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe attaccano Alex Belli: "Ha usato parole nella casa nei suoi confronti che sono molto brutte". Alex Belli ad Alfonso Signorini: "Io se non posso essere me stesso non riesco a muovermi". Alfonso Signorini: "Bisogna solo aggiustare un po' il tiro".

Gf Vip: Sonia e Adriana sul trio Soleil-Delia-Alex

Le opinioniste hanno espresso la loro sul trio Soleil-Delia-Alex. Adriana Volpe: "Che lui sia innamorato di Delia non lo metto in dubbio, però questo è un fil che ho già visto all'Isola dei Famosi nel 2015 stesso cinema. Io penso che alcuni riescano ad essere fedeli, altri pur essendo fidanzati o sposati non riescono... dai che lui sia preso da Soleil è evidente".

"Lui secondo me si è sentito scoperto - ha spiegato Sonia Bruganelli - perché lei continuava a dire fuori c'è un'altra immagine. Lui ha detto cose gravi, molto più gravi di un bacio come A me non interessa perché non ce la faccio a starle lontano da lei".

Ma Delia e Alex sono andati alla stessa scuola di recitazione di pianto senza lacrime? Chiedo per un amico #GFVIP — [Sarcasm] (@black42115893) November 5, 2021

"io adoro Soleil come amo Delia"

Ma io dico perché vi sposate se non sapete amare?



Puoi paragonare l'amore che provi per la tua compagna con quello per un'estranea?

FOLLIAH#gfvip November 5, 2021