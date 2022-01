Gf Vip, Delia Duran e Alex Belli show: quando l'amore diventa l'escamotage per fare audience

(Qui sopra il video della lite tra Delia e Alex)

La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip ha dato un bello scossone alla relazione di Delia Duran e Alex Belli. Che la situazione fosse critica era immaginabile, il "man" sui social sta dedicando molto tempo a Soleil Sorge e questo non piace, per nulla, alla moglie.

Delia sta per entrare nella casa e quindi ieri sera era collegata via video, questo non le ha impedito di fare una bella ramanzina a Belli: "Stai ancora a fare post su Soleil, quando io sono tre mesi che sto soffrendo a causa tua".

Duran è stata un vero e proprio fiume in piena, stanca dei continui giochetti tra i due tra frasi a metà e verità nascoste è arrivata a chiedere una sorta di pausa di riflessione a Alex: "Bye Bye Alex. Continui a pensare a Soleil, lo hai detto chiaro che non è solo un teatrino".

Ecco che poi Delia lancia la bomba: "Alfonso, vi posso dare una news flash? Ci sono stati alti e bassi a prescindere da tutto, io mi sono presa una pausa con Alex perché continuavamo a litigare e continuava imperterrito a dire delle brutte cose. Ho deciso di prendere il mio spazio e di riflettere perché mi sono rotta le scatole di tutte queste storie".

E poi la stoccata: "Continua a nominare Soleil e fare post. Non è l'amicizia che si è creata tra loro, è il fatto che invece di preoccuparsi del nostro rapporto, si preoccupa solo di stare 24 ore su 24 online. Questa roba mi dà tanto fastidio. Ho sofferto tre mesi, caz…cavolo! Ti preoccupi di te e non del mio stato d'animo".

Delia Duran entrerà al Grande Fratello vip

L'ingresso di Delia nella Casa del Gf è previsto per venerdì e a tal proposito ha dichiarato: "Entrare nella casa del Grande Fratello mi aiuterà a decidere cosa devo fare della mia vita". La prossima diretta sarà tosta, sia per lei sia per Soleil ed è probabile che vista l'accesa discussione di ieri sera, Signorini voglia organizzare un confronto tra Alex Belli e Delia.