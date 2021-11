Gf Vip, Alex Belli e Delia Duran non sono sposati

Delia Duran e Alex Belli non sono sposate veramente. Belli e Katarina Raniakova ancora non hanno divorziato, la modella lo aveva detto, e ridetto, a gran voce e questa sera Adriana Volpe ha voluto fare a Alex una domanda diretta per scoprire la verità.

Gf Vip: il matrimonio sulla parole di Belli e Duran

Dopo il caos della scorsa puntata con Alex Belli che voleva anche lasciare la casa oggi in diretta è stato affrontato di nuovo il tema della relazione Belli-Sorge. Nulla di nuovo: i due negano di aver oltrepassato il limite, Signorini ha sottolineato cosa poteva essere fraintendibile, ma la loro posizione non è cambiata.

I due sono sembrati anzi più sicuri e determinati e Belli ha ribadito di non voler rinunciare a Soleil, la quale ha voluto ricordare quanto si sia sentita attaccata da Delia. Sulla scia del racconto si è inserita Adriana Volpe che a gamba tesa ha chiesto a Alex se sia effettivamente sposato con Delia.

Io e Delia siamo fidanzati da tre anni, lo scorso 26 giugno ci siamo scambiati delle promesse sulla parola. Non ci siamo ancora potuti sposare ufficialmente, ma le carte del divorzio con Katarina sono tutte pronte, non le abbiamo ancora portate in comune.

Questo può cambiare le carte in tavola? Lo vedremo... Da sottolineare le parole di Alex Belli: "Negli ultimi giorni ho capito di non aver nascosto nulla, sono stato limpido, se io avessi smesso di comportarmi come mi comportavo avrei ammesso di aver fattio ciò che ho fatto con malizia. Capisco che fuori non traspaia tutto quello che viviamo, ma vorrei che Delia capisse che sono solo me stesso. Il fatto che io viva un’amicizia pura con una donna è una dimostrazione d’amore".

Gf Vip: Soleil arrabbiata e offesa con Delia Duran

"Voglio dire a Delia che se avesso voluto un uomo me lo sarei andata a prendere e non avrei avuto problemi a dirlo" con queste parole Soleil ha risposto a Delia: Signorini ha mostrato a Alec e Soleil l'intervento di Delia da Barbara D'Urso questo pomeriggio. E sulla relazione con Belli ha dichiarato: "Ho cercato di farlo ragionare, il suo amore è più forte di qualunque situazione. Quando trovi un rapporto così è fondamentale tutelare anche l'altra persona. Per il bene di Alex è la prima cosa che ho voluto fare".