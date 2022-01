Gf Vip, dopo lo scontro in diretta Delia Duran svela perché non lascia Alex Belli

La puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera è stata molto intensa, gran parte della diretta è stata catalizzata su Soleil Sorge, Alex Belli (che è rientrato nella casa) e Delia Duran. Il trio continua a far discutere e tra post sui social, aerei in cielo e sfoghi nella Casa ormai si è arrivati al caos. Nessuno sembra dire la verità, ma forse qualcosa dopo la puntata si è smosso e Delia ha finalmente spiegato perché ancora non ha lasciato il "marito" dopo tutte le sofferenze patite.

La verità di Delia Duran

Alex Belli ieri sera si è confrontato sia con Delia sia con Solei e il risultato è stato misero. L'attore si è tradito con le sue stesse mani dicendo cose opposte all'una e all'altra. A Delia ha detto "Io ho scelto te. Vuoi calpestare il nostro anello, simbolo del nostro amore e della nostra libertà. Se io ho un'amicizia con Sole è un'altra cosa e lei lo sa", ma a Soleil ha spiegato "Quando sono uscito da qui, ho trovato una donna che si era persa, persa di cose che non stanno né in cielo e né in terra. Tu in tre mesi hai conosciuto la mia essenza, non ti tradirò mai. Quello che ci unisce non è la sessualità, ma è tutta un'altra cosa. Vogliono etichettare quello che noi siamo". Insomma Belli sta con due piedi in una scarpa che piano piano si sta sfondando.

Dopo questa ennesima dimostrazione chiunque sarebbe arrivato al limite, infatti Delia non ha nascosto la sua sofferenza e ha dato un ultimatum al marito ("Io ti amo ancora alla follia, quindi non continuare"), ma si capiva che qualcosa non andava e anche Alfonso Signorini, rimasto sconvolto dalle parole dell'attore, si è rivolto alla modella affermando: "Io sto friggendo per quello che sta dicendo, ma come fai a sopportare tutto quello che sta dicendo".

Ecco che nella notte Duran si è confidata con Sophie Codegoni e ha rivelato il perché stia sopportando tutto questo:

Io stavo per lasciarlo. Adesso però ho deciso, voglio una pausa di riflessione. Io purtroppo ho i progetti con lui e mia madre che è da lui. Capisci perché non lo mando a fare in cu*o?! Altrimenti per queste stron**te che sta facendo avrei deciso diversamente. Ho i miei vestiti e tutto con lui. In questo momento ho tutto da lui, ho mia madre, ho tutto. Tutti che mi dicono 'io fossi in te l’avrei lasciato', ma no è così facile. Dall’esterno è facile giudicare tutto”

Ecco quindi che il grande amore professato nasconde delle verità più pesanti, perché l'amore non può e non deve giustificare tutto, anche le mancanze di rispetto.

La modella venezuelana vede come unica soluzione un chiarimento con Soleil Sorge: "Adesso mi manca ancora un passaggio, parlare con lei e comprendere cosa è successo bene con Alex (è probabile che si stesse riferendo all'episodio delle coperte, ndr). La complicità con lui si è rotta comunque. Prima tra me e lui non c’erano segreti. Devo riflettere bene su quello che voglio. Io difenderò sempre le donne. Non so se diventeremo grandi amiche, però voglio chiarire. Non si capisce se è innamorato di Sole o di me. Capite il mio stato d’animo? Sono rimasta scioccata che io l’ho perdonato subito e lui ha continuato a parlare soltanto di Soleil. Continua con il suo giochetto e io allora adesso dico basta. Lui sta giocando sia con me che con lei, ma basta smettila".

Che le due possano unirsi contro Alex Belli?

Il confronto tra Delia e Alex

Durante la diretta di ieri sera, la coppia si è confrontata. Delia era furiosa, Alex sempre serafico.

"Cosa vuoi fare nella tua vita? Continuare con queste manie di protagonismo? Invece di proteggere il nostro rapporto, continui a scrivere l'hashtag "Solex". Perché continui a mettere questo cavolo di hashtag. Non ti capisco" ha attaccato la modella. L'attore però è stato categorico: "Ho fatto un bellissimo post per noi e non te lo hanno fatto vedere". Delia sempre più arrabbiata lo ha accusato, di nuovo, di non avere solo un'amicizia con Soleil ed ecco che Alex se ne esce con: "Io ho scelto te. Non fare Santa Maria Goretti. Vuoi calpestare il nostro anello, simbolo del nostro amore e della nostra libertà. Se io ho un'amicizia con Sole è un'altra cosa e lei lo sa. Io ti ho chiesto perdono perché so che erano immagini forti. Ma quello che siamo noi, è un rapporto libero".

Il rapporto libero che intende lui non è quello che intende lei: "Non significa che puoi andare con un'altra donna. Spiega cosa significa un rapporto libero".

"L'amore è libertà. Non possiamo discutere alla nostra età per un post e un aereo - ha spiegato Belli - Io ho fatto post di amicizia, che non vanno a minare quello che siamo noi. Racconta quello che siamo noi, abbiamo la possibilità nel 2022 di raccontare un altro frangente dell'amore. Noi siamo questo, non siamo la coppia del Mulino Bianco. Noi abbiamo questo anello perché abbiamo giocato a carte scoperte dall'inizio. Delia Duran è l'amore della mia vita, è libera mentalmente. Stai attenta, stanno cercando di calpestare quello che siamo noi".

Ancora una volta non è chiaro a quale gioco stiano giocando.