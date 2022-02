GF Vip, scatta il quasi bacio tra Delia Duran e Antonio Medugno

Il famoso triangolo del Grande Fratello Vip sembrerebbe essersi trasformato in un quadrato. Da quando è entrata nella casa Delia Duran ha portato un po' di scompiglio tra litigate e confronti più o meno veritieri. Duran è anche la prima finalista del reality e quindi tutte le telecamere sono puntate su di lei. In questi giorni si sta avvicinando sempre di più a Antonio Medugno.

Pura strategia o interesse?

Cosa stia succedendo nella casa del Gf Vip non è chiaro. Delia Duran e Antonio Medugno parlano molto e in generale stanno molto tempo insieme, ieri sera dopo un abbraccio si sono trovati vicinissimi e le loro labbra si sono quasi sfiorate, ma all'improvviso, proprio come si era avvicinata Delia si è ritratta: "Meglio stare lontana da te" ha esclamato lasciando un po' interdetto Antonio.

Cosa succederà in diretta con Alex Belli? Farà una scenata di gelosia oppure giustificherà la moglie parlando ancora di "amore libero".

Intanto Alex Belli sui social continua a lasciare messaggi ambigui, come ad esempio questa frase: "Non cercare qualcuno che vede in te il Paradiso... Ma cerca chi, anche se tu fossi Inferno, sarebbe dannato con te in eterno". Si riferisce a Delia? Si riferisce a Soleil Sorge? Lo scopriremo? Chi lo sa...