Gf Vip, Delia punta Barù: "Sono qui per trovare un uomo e tu mi stuzzichi". Demolita

Dimentica in fretta Delia Duran. Entrata (così dice) al Gf Vip per chiarirsi le idee sul suo matrimonio con Alex Belli, vacillato a causa del legame nato nella Casa tra l'attore e Soleil Sorge, la modella venezuelana pare abbia già cambiato missione. A pochi giorni dal benservito dato in diretta al marito, Delia ha fretta di voltare pagina.

Ma forse questo era il suo intento ancora prima di entrare in corsa nel reality di Canale 5 come concorrente. Bersagliata dalle continue frecciatine di Barù, convinto che stia al Gf solo per visibilità, l'ormai ex compagna di Belli ha rotto gli argini: "Sono qui per trovare un nuovo maito. Voglio trovare un altro uomo. Questa è la verità". Non solo: "Visto che Barù è tremendo, voglio essere tremenda - ha detto ancora - Mi vedete allegra? Ci voleva una botta d'allegria, basta essere triste. Sono la vedova allegra. Sono qui per conquistare un grande uomo come Barù. Ogni riccio un capriccio, mi stuzzica".

Barù gela Delia

Le provocanti dichiarazioni di Delia Duran invece che infiammare Barù hanno fatto l'esatto opposto. Il food influencer l'ha gelata: "Ma chi ci crede che sei qui per farti conoscere e cercare la verità? Non credo neanche che sei qui per cercare un uomo. Io sono sincero, sono venuto al Grande Fratello per fare il cog*** e lo ammetto senza problemi". Barù è severissimo: "Non metterti sul mio piano, sei tu quella che ci crede tantissimo e dice di volersi raccontare, io sono qui a fare il giullare. Parli sempre delle stesse cose, Soleil e Alex, hai già finito gli argomenti". Come primo approccio, per Delia, un fallimento totale.