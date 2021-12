GF Vip, Soleil avvisata dell’ingresso di Delia: la spiazzante reazione

L’arrivo imminente di Delia Duran come nuova concorrente del GF Vip è stato riferito a Soleil Sorge in un modo decisamente estraneo ai consueti schemi del reality. Responsabile dello ‘spoiler’ è stata la cosiddetta Regina di Roma, un’urlatrice che è corsa fuori da Cinecittà per informare l’influencer, nota ‘rivale’ della moglie di Alex Belli.

Tuttavia, Soleil, contrariamente alle aspettative di chi pensava che potesse avere una qualche reazione di sorpresa o quantomeno di fastidio, considerati i trascorsi furiosi tra lei e la modella, non ha mostrato alcuna emozione: intenta a ballare con gli altri compagni, Sorge non si è mostrata affatto preoccupata dalla new entry che, entrando a far parte del programma, potrebbe costituire una presenza piuttosto ‘vivace’ per gli equilibri del gruppo.

Dalle urla non sento il nome spoilerato..

Se davvero hanno detto il nome di Delia e se Soleil ha capito questo ci sarà da ridere.. Preparate ???#gfvip pic.twitter.com/G2fm8jpFsk — Catia (@catiuz92) December 30, 2021

Delia smentisce la positività al Covid

Intanto sulla voce che racconta del suo imminente ingresso al GF Vip, Delia Duran non ha aggiunto una parola. Lo ha fatto, invece, e in modo molto duro, su quelle che hanno raccontato di una sua presunta positività al Covid.

“Voglio smentire chiunque abbia messo in giro la voce della mia positività al Covid-19” il messaggio riportato in una storia Ig: “Tale informazione rientra nella sfera della privacy personale e chiunque la violi dando informazioni per di più false e non fondate ne risponderà legalmente”. E ancora: “Voglio tranquillizzare tutti coloro che mi hanno scritto, sto bene e questo è il mio ultimo tampone negativo”.