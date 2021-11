GF Vip, la rabbia di Delia Duran dopo il bacio di Alex e Soleil

L’ingresso di Delia Duran nella Casa del GF Vip pareva avesse messo a posto tutto: “Sappi che hai una compagna fuori a cui hai promesso rispetto, amore, fedeltà” erano state le parole rivolte ad Alex Belli che, fino a poco prima, aveva dato modo di pensare che tra lui e Soleil Sorge stesse nascendo qualcosa di più di un’amicizia. L’incontro aveva così ristabilito i ruoli, con lui che aveva promesso amore incondizionato alla moglie e l’influencer che era rimasta al suo posto osservando la scena. Poi però, un bacio scambiato mentre mettevano in scena la versione GF Vip della Turandot sotto la guida di Katia Ricciarelli è arrivato per scombussolare ancora tutto, soprattutto lo stato emotivo di Delia che ha rilasciato un amaro messaggio su Instagram.

“Dopo questo weekend sono rimasta davvero senza parole! No comment” ha scritto tra le storie social dove ha condiviso anche la dura condanna dell’amica Guenda Goria, futura sposa del migliore amico di Alex, ovvero Mirko Gancitano, e quindi molto vicina a lei in questo momento così delicato. “Dopo 24 ore che Delia è entrata in Casa e lo ha pregato di fare meno, lui ha continuato come se nulla fosse. Io vivo Delia e i suoi sbalzi d’umore, le sue crisi e la sua confusione. Finge forza ma è destabilizzata. Trovo non stia proteggendo la donna che ama.”, ha scritto la figlia di Amedeo e Maria Teresa Ruta per poi concludere: “Sono curiosa di sapere come reagirebbe se lei facesse lo stesso”. Una curiosità che stasera Alfonso Signorini potrebbe togliere affrontando in diretta la spinosa questione.