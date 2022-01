GF Vip, Delia Duran ha lasciato in diretta Alex Belli

Non ha retto Delia Duran e, in lacrime, a pochi giorni dall’ingresso nella Casa del GF Vip, ha annunciato di voler mettere la parola fine alla sua storia con Alex Belli. Quanto potesse rivelarsi complicata la convivenza forzata con Soleil Sorge, inquilina molto vicina al marito già concorrente prima di lei, si sapeva ben prima dell’entrata nel reality, ma adesso un episodio ha reso insopportabile il prosieguo sentimentale.

L’aereo per Soleil e Alex

Poche ore fa un aereo riportante una scritta “Solex its real always connected”, ovvero “I Solex sono sempre connessi” (dove “Solex” è il nome affettuoso della coppia formata da Soleil e Alex Belli coniato dai fan) è volato sopra la Casa di Cinecittà. “Me l’ha mandato Alex”, ha detto allora Soleil Sorge insinuando che Belli sia ancora innamorato di lei. La frase ha molto ferito Delia: “Basta, lo lascio, mi sono rotta le scatole, non mi merito questo” ha detto in lacrime: “Aveva ragione Nathaly per quello che mi aveva detto, non ce la faccio più. Basta prendermi in giro, basta! Non ha capito il mio dolore e la mia sofferenza, mi sta continuando a prendere in giro e non me lo merito. Prima di entrare qua gli ho chiesto rispetto e di non pubblicare niente in merito a lui e Soleil”.

Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan hanno provato a confortarla, consigliandole di non pensarci e di essere forte anche quando in puntata affronterà il “marito”. Resta da vedere come reagirà Belli che stasera dirà la sua in un’intervista a Casa Chi.