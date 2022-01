Gf Vip, il "copione-gate" su Delia Duran: cosa c'è di vero

"Prima sono entrata in camera e ho visto che Delia aveva una mano sull'anta dell'armadio e un'altra come se stesse leggendo una cosa…" ha confidato Jessica parlando con la sorella Lulù e Manila: "Quando ci ha visto è sbiancata e poi ha spinto con la mano" ha aggiunto, facendo capire che Delia ha chiuso subito l'anta dell'armadio per non farsi scoprire. Questo è stato il preambolo dello scandalo che ha coinvolto la casa del Gf Vip. Delia Duran è stata al centro dei pettegolezzi per una giornata quando alla fine Manila, che aveva confermato qualche atteggiamento sospetto di Duran, ha deciso di andarle a parlare.

Cosa fa Delia all'armadio?

"C’è un mistero in questa casa che aleggia da stamani. Devo dirti una cosa... Visto che in questo momento mi sento la persona più vicina a te qui dentro, volevo capire delle cose. Che cosa ci fai spesso dentro l’armadio? Per caso leggi, una lettera, un coso particolare? Perché già altre volte ti ho visto appartarti lì dentro e volevamo capire" l'ex Miss Italia è andata dritta al punto.

Duran però è sembrata cadere dalle nuvole: "No amore ma in che senso? Io mi prendo dei momenti per me. Devo fare delle cose. Puoi tranquillamente controllare con le tue mani, non nascondo niente davvero".

Manila fiera di aver svelato l'arcano è andata da Katia e Davide Silvestri a riferire quanto appreso e no non c'entrano nulla i copioni: "Sì, sono andata da lei e le ho chiesto. Lei mi ha subito detto che avrei potuto controllare. Poi mi fa veramente non nascondo nulla, solo che io mi metto i copri cape***li, li uso sempre e siccome il bagno è spesso occupato li metto nell’armadio".

"Poi lei era stupita - ha continuato Manila - e mi ha detto ma davvero? Ma cosa pensavate?. Io le ho detto che avevo il dovere di controllare e non c’era nulla, a parte dei vestiti attaccati e le sue cose. Lei non usa il reggiseno. Per questo usa questi così per appiattire un po' e così può mettere qualsiasi tipo di vestito. Dai come siamo stati scemi a pensare che avesse cose da leggere".