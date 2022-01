Gf Vip, lite nella notte tra Andrea Basciano e Delia Duran: "Sei folgorata"

Da quando Delia Duran è entrata nella casa del Gf Vip gli animi si sono infuocati, tra le discussioni con Soleil e i battibecchi con Alex Belli durante le dirette, l'attenzione è sempre focalizzata sulla miss venezuelana. Ieri sera con Alessandro Basciano c'è stata una vera e propria lite. Duran ha accusato Basciano di aver parlato male di lei alle sue spalle, ciò ha scatenato l'ira del vippone ligure che è partito in un'invettiva contro la "moglie" di Alex Belli: "Ascolta, ma chi ti considera? Ti ho mai considerato? E allora cosa vuoi adesso? Io non sono come gli altri. Tu non sei al centro delle mie attenzione. Io non ho parlato di te, ricorda che gli show non li fai solo te, tu fai i teatrini. Tu stai fuori, te sei fuori, sei fuori. Amiga mia sei fuori, fuori proprio, sei folgorata. A te a dato alla testa questo teatro. Non te la prendere con chi non ti considera".

"Te nei miei pensieri non ci sei e non ci sarai nemmeno tra 10 anni - ha continuato Basciano - Tu e nemmeno il tuo compagno lì, che per me non ci siete. Non vi conosco e non vi voglio conoscere. Questa si impiccia sempre, parla sempre di tutti e tutto, si sente al centro dell’attenzione. Via, è arrivata Miss Venezuela. Con me queste persone non attaccano, sono buffonate quelle che fanno. Perché parla di cose che non la riguardano? Sono stanco della tua messa in scena". E poi ha concluso con: "Dai ma chi si crede di essere?! Si mette in mezzo sempre a tutto con i suoi teatrini falsissimi".

Delia Duran ovviamente ha risposto: “State parlando di me. Purtroppo mi dispiace per voi, ma io sento. Allora parlate di voi e non di me. Ok? Ok? Hai capito bene? Parla di te e della tua relazione, non della mia storia e del mio privato. Se mi ha dato alla testa la mia storia? Sì è vero! Non vuoi conoscerci me e Alex? Bene, bravo fai proprio bene. Vai a dire cose brutte ad altri e non a me, capito?!". Tra i due non scorre buon sangue e di sicuro vedremo altre scene di questo tipo.