Gf Vip, Delia lascia Alex: "Sei un cogl**ne". Lui spiega cos'è l'amore con carciofi e rose

(Qui sopra il video del confronto del trio)

Inutili i tentativi di Alex Belli di convincere la moglie a ripensarci, il loro "matrimonio", almeno per ora, sembra essere arrivato al capolinea. Durante la diretta di ieri sera Delia Duran è sembrata molto decisa nel voler interrompere la sua storia con Alex, ha sofferto troppo e le bugie dette in questi mesi l'hanno portata a questa scelta.

Ad amplificare la sofferenza di Delia è stata la lettera che Soleil Sorge ha scritto a Alex. Un mix di "ti lascio andare, ma ti voglio" che avrebbe messo in crisi qualsiasi donna che era già stata tradita.

La lettera di Soleil Sorge

(Qui sopra il video della lettera di Soleil a Alex)

"Ti scrivo queste parole seduta nella nostra sauna, con il profumo della tua crema sulle mani per sentirti qui. Penso e ripenso a ogni attimo, penso alla bellezza e unicità del nostro magico tempo insieme. Ci siamo conosciuti, aperti, abbiamo giocato come bambini, pieni di gioia e privi di paura o preoccupazioni. Abbiamo scoperto mille complicità e sintonie che ci hanno legato fortemente".

E poi continua: "Ci siamo lasciati perdere in quella dannata parola, amore. Per noi aveva un senso, come un affetto immenso, indescrivibile e profondo. Ho seguito il mio bisogno istintivo di proteggerti e tutelarti quando hai detto di esserti innamorato di me. Quel ti amo nascosto dalle famose coperte, ho cercato di prenderlo nel modo più amletico. Ho compreso lo sbando e ti sono stata vicino nel tentativo di recuperare la retta vita, di tornare alla tua vita, nonostante la tua assenza fosse la mia più grande paura. Mi sono sentita mortificata quando ho scoperto che tutto ciò ha messo in crisi il tuo rapporto".

Soleil vorrebbe che calasse il sipario: "Ho sempre e solo voluto la tua felicità. Infine, proprio come nelle opere è arrivato il momento di chiudere il sipario. Da parte mia avrai sempre affetto, appoggio e pieno sostegno in ogni decisione. Penso di conoscerti e comprenderti in pieno. Per questo sento il bisogno di consigliarti una presa di posizione qualunque essa sia".

Infine Soleil consiglia ad Alex di fare un passo indietro: "Se il tuo e il vostro intento è di recuperare quanto di dignitoso c'è nel vostro matrimonio, ti chiedo di venire e portare via tua moglie con te, perché solo così potete riparare tutto. Con questi pensieri esco di scena, ma ricorda che la vita raramente dà seconde possibilità. Sempre al tuo fianco, in attesa del tuo colpo di scena".

Alex Belli non molla

Belli vorrebbe che tutti e tre fossero amici, o forse qualcosa di più, dopo il Gf: "La nostra storia è partita dall'amicizia, dalla complicità. Faccio fatica Sole, io e te abbiamo raccontato un rapporto intenso, un'alchimia incredibile. Da fuori vogliono che ci inscatoliamo, che ci definiamo e prendiamo una via. Faccio fatica, per noi il rapporto era molto chiaro. La nostra direzione l'abbiamo sempre saputa, purtroppo mi trovo dall'altra parte a gestire qualcosa che si abbassa molto, anche nei gesti (di Delia, ndr), per cui comunque faccio fatica".

Delia Duran chiude i giochi

Stanca di vedere una complicità dalla quale è esclusa, perché in questo soggiorno nella casa Delia ha più volte sottolineato come abbiano condiviso l'amore lei e Alex, Duran ha deciso di chiudere i giochi (anche se sappiamo benissimo che il triangolo continuerà a far discutere).

Delia furiosa ha attaccato il marito, accusandolo di essere un falso: "Lei dice che strumentalizzo il nostro rapporto. Solo qui scopro questa dichiarazione d'amore perché Alex è stato bugiardo con me. Mi aveva detto di non averti mai detto che ti amava. Grazie a Soleil e stando qua ho già capito la risposta che volevo. Ed è questa, che era innamorato di lei. Sei un bugiardo, non me lo avevi detto. Tu non racconti la verità dei fatti".

Infine la modella ha dato la sua ultima risposta: "Sono stati tre anni stupendi, ma la mia posizione è chiara. Voglio chiudere questa storia perché non ce la faccio più. Non ce la faccio più con questi giochi psicologici, è una tortura. Basta, stai facendo una presa in giro".

Alex prima di provare a far cambiare idea a Delia le ha detto: "Ridicola, e sono ridicoli i teatrini che stai facendo. Ripigliati e lascia parlare la gente che non ascolti nessuno". Delia è stata lapidaria: "Basta, cog**one. Sono giochi sadici. Ho preso la mia posizione definitiva".

Belli cerca di far pace con Delia

"Ti prego amore. Io scelgo te, tu sei l'amore della mia vita, la metà che mi completa. Sei tutto per me. Guarda questo simbolo (l'anello), l'amore è libertà. È questo che ci siamo promessi" gli ha detto il marito.

Ma Delia è stata irremovibile: "In quattro mesi ho sofferto tantissimo. Ho superato il limite, ho deciso di prendere una posizione. Non voglio prendere in giro le persone che ci guardano, soprattutto a mie spese. Questa è la mia decisione. Basta giochi psicologici che fanno male. Ho deciso di essere libera. Tu prendi la tua strada che io prendo la mia. Se vuoi la risolviamo fuori da questo programma televisivo. Ora vorrei dare un punto finale a questa storia".

La spiegazione dell'amore secondo Alex Belli

Per fare chiarezza sulla sua idea di amore, visto che dopo quattro mesi nessuno ancora l'ha capito, Alex Belli ha deciso di fare un piccolo schema, che ha condiviso su Twitter.

Da una parte "l'amore indissolubile" rappresentato da un mazzo di rose rosse, dall'altro "l'amore imponderabile" formato da un mazzo di carciofi e un girasole. La spiegazione non è molto chiara, Belli avrà forse modo di rispiegarla...