GF Vip, scoppia il 'copione-gate': "Delia leggeva dei fogli, quando mi ha vista è sbiancata"

Un nuovo colpo di scena anima le dinamiche della Casa del GF Vip. Causa del nuovo argomento di discussione è il sospetto che Jessica ha sollevato su Delia Duran, beccata a leggere qualcosa che secondo la ragazza teneva nascosto nell’armadio. Un copione da seguire durante la sua permanenza nel reality?

"Prima sono entrata in camera e ho visto che Delia aveva una mano sull'anta dell'armadio e un'altra come se stesse leggendo una cosa…" ha confidato Jessica parlando con la sorella Lulù e Manila: "Quando ci ha visto è sbiancata e poi ha spinto con la mano" ha aggiunto, facendo capire che Delia ha chiuso subito l'anta dell'armadio per non farsi scoprire. Il racconto ha trovato qualche conferma in Manila, certa che anche in un’altra occasione Delia avrebbe fatto un gesto simile: "L'altra volta si stava mettendo una crema, ma secondo me ha qualcosa in quell'armadio. Ha qualcosa che legge, sono sicura".

Insomma, Delia Duran continua ad essere al centro delle attenzioni nel reality, soprattutto dopo aver lasciato il marito Alex Belli, aver mostrato un certo interesse per Gianluca Costantino e confidato anche la sua attrazione per le donne. Tutto vero? O è solo una parte da recitare? Il sospetto in Casa (e in rete) cresce.