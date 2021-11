Gf Vip, Delia Duran contro Soleil Sorge: "Sei una gattamorta"

(Qui sopra il video del confronto tra Delia e Soleil)

La sedicesima puntata del Gf Vip è stata molto intensa. Delia Duran è entrata nella casa per un confronto con Soleil Sorge. La moglie di Alex Belli non è stata delicata con Soleil: "È un uomo sposato, dovresti vergognarti dell'atteggiamento che stai avendo con lui".

Gf Vip, lo scontro tra Delia e Soleil

Sei entrata nella casa parlando di avere rispetto per le donne ma sei la prima a non portare rispetto. Amicizia tra uomo e donna? Nel tuo comportamento, di amicizia c'è un abisso. Per me l'amicizia vera significa tanto. Tutti questi atteggiamenti nei confronti di Alex mi hanno ferito. Lui è un uomo sposato e dovresti vergognarti dell'atteggiamento che stai avendo con lui. È la donna che deve fermare l'uomo, finché la donna lo consente, l'uomo va avanti. Sei una gattamorta.

Queste le parole che Delia Duran ha rivolto a Soleil. Soleil è stata chiara: "Tra me e Alex non c'è assolutamente nulla. Ti chiedo scusa se qualcosa ti ha ferito. Io e Alex abbiamo legato perché lì dentro si vive tutto in maniera esponenziale. Ti garantisco che da parte mia non c'è mai stata intenzione di ferirti".