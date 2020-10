Denis Dosio in lacrime dopo la squalifica dal GF Vip: il messaggio nella notte

( Denis Dosio squalificato dal GF Vip per aver bestemmiato)

Prima l’annullamento del televoto che lo vedeva tra i possibili eliminati della sesta puntata del GF Vip, poi il verdetto: Denis Dosio è stato squalificato dal reality per aver pronunciato una bestemmia nel cuore della notte precedente alla diretta, durante la quale Alfonso Signorini ha spiegato al giovane influencer e ai telespettatori la gravità di una “espressione ingiuriosa e offensiva per moltissime persone”.

A nulla sono valse le scuse del concorrente che, chiamato nel confessionale, si è mostrato molto dispiaciuto per l’episodio: “So che non è stato volontario, ti è sfuggito, ma la natura resta”, ha affermato il conduttore che davanti alle lacrime del ragazzo e alle richieste degli altri concorrenti di perdonare il ragazzo, ha avanzato l’importanza di mantenere ferma la linea dura di Mediaset e del programma stesso che ha sempre punito con la squalifica episodi di questo tipo. In questa edizione del GF Vip la squalifica di Denis Dosio è la seconda dopo quella di Fausto Leali accusato di aver pronunciato frasi razziste.

Denis Dosio squalificato per bestemmia: il messaggio sui social

Ripreso possesso dei social dopo la squalifica dal GF Vip, Denis Dosio ha condiviso sui social l’amarezza per quanto accaduto: “Spero abbiate capito che quel linguaggio non fa parte di me, ma di un modo di dire della zona in cui sono nato e che stupidamente e inconsciamente ho detto non credendo assolutamente fosse una bestemmia”, ha scritto l’influencer ai fan in una storia Instagram. Poi, le scuse e il grazie per l’affetto ricevuto: “Non vi nego che ho pianto tanto”, ha concluso Denis, pronto a ricominciare consapevole di trarre insegnamento da un errore che gli è costato tanto.