Gf Vip, Denis Dosio a rischio squalifica: il video della presunta imprecazione

Niente sfugge agli occhi dei telespettatori di Grande Frande Fratello Vip. Neanche una presunta bestemmia che avrebbe pronuciato nella notte l'influencer 19enne Denis Dosio. "Dio b**a, no!", avrebbe esclamato il ragazzo. Le immagini incriminate si riferiscono al live h24 del reality show in onda su Mediaset Extra.

Le parole del giovane non si distinguono in maniera precisa, ma a rafforzare la tesi che si tratti di una bestemmia sono le reazioni degli altri inquilini della Casa. "Nooo", dice un concorrente di cui non si comprende l'identità. A chiudere il discorso per cercare di sviare Francesco Oppini: "Niente, ragazzi buonanotte".

Chi è Denis Dosio e perché è famoso: carriera e vita privata dell’influencer

Ricordiamo che Denis, insieme a Massimiliano Morra, Tommaso Zorzi, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, Dayane Mello e Adua Del Vesco è al televoto, che non prevede eliminazione ma stabilirà chi stasera in puntata andrà immediatamente in nomination. Se Denis sarà squalificato , si tratterà della seconda espulsione di questa edizione dopo Fausto Leali, accusato di aver pronunciato parole razziste.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.