Gf Vip, la novità per la diretta live quotidiana "per evitare spiacevoli errori"

Quasi alla fine della diretta del 22 febbraio, Signorini ha annunciato una novità che interesserà, anche se per poco, questo Gf Vip e che farà da apripista per le future edizioni.

"La live giornaliera andrà in onda anche in questa settimana, ma ci allineiamo con gli altri Gf nel mondo e la manderemo con qualche minuto di differita così da evitare spiacevoli errori" ha dichiarato Signorini. "Sarà una prova per le eventuali nuove edizioni" ha poi aggiunto.

La reazione dei social all'annuncio

In molti sul web si sono domandati perché non ci abbiano pensato prima, viste anche le numerose eliminazioni causate dagli scivoloni della diretta in diretta. Ma allo stesso tempo erano anche questi errori, spesso imperdonabili, a rendere il programma "più vero". Questa differita andrà ad intaccare la resa della diretta h24?

MUOIO DOPO 274748 BESTEMMIE E SQUALIFICHE L’IDEA DI MANDARE IN DIFFERITA LA DIRETTA #GFVIP — Trash Italiano (@trash_italiano) February 22, 2021

Vabbè la differita al GF un pò come i daytime all'isola che ti fanno vedere quello che vogliono coprendo i merdoni dei concorrenti, direi che va bene così, meno tossicità e finalmente mettiamo fine alla squalifica per bestemmie totalmente no sense #gfvip — Domenico? (@_hellotetectif) February 23, 2021

Vabbè la differita al GF un pò come i daytime all'isola che ti fanno vedere quello che vogliono coprendo i merdoni dei concorrenti, direi che va bene così, meno tossicità e finalmente mettiamo fine alla squalifica per bestemmie totalmente no sense #gfvip — Domenico? (@_hellotetectif) February 23, 2021

se è in differita possono farci vedere quello che vogliono loro, a una settimana dalla fine non ha senso. ma figurati — enne ? (@n_oems) February 23, 2021

se è in differita possono farci vedere quello che vogliono loro, a una settimana dalla fine non ha senso. ma figurati — enne ? (@n_oems) February 23, 2021