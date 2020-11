Il GF Vip elimina parte della regia: “La situazione d'emergenza ci ha costretti a ridurre il personale di presidio”

La produzione del GF Vip ha annunciato che la diretta h24 dalla Casa non sarà più coperta come al solito. La decisione è stata comunicata con una nota pubblicata sul profilo Instagram del programma che ha spiegato di aver ridotto il personale di presidio per salvaguardare la salute dei collaboratori in un momento delicato come questo segnato dalla situazione di emergenza sanitaria.

La situazione d'emergenza che sta vivendo il Paese ci ha costretti a ridurre il personale di presidio per salvaguardare la salute dei nostri collaboratori. Per questo, almeno per il momento, la Regia 2 non sarà più disponibile né sul sito di Grande Fratello Vip, né su Mediaset Play. La Regia 1 e il Canale +1, invece, continueranno a funzionare regolarmente.

Sul sito ufficiale del Grande Fratello e su Mediaset Extra, dunque, non sarà più disponibile la doppia regia che fino a oggi permetteva agli utenti di scegliere quale dei due ambienti della Casa volessero guardare e ascoltare. A partire da questo momento, dunque, sarà solo una l’inquadratura disponibile.