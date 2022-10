Dove vedere in replica il Grande Fratello Vip 2022

Partito il 19 settembre, il Grande Fratello VIP 2022 è al centro di molte discussioni. Il reality show condotto da Alfonso Signorini va in onda il lunedì e il giovedì sera su Canale 5. Diretta a parte, è possibile vedere (o rivedere) in replica il programma. Leggiamo in che modo è possibile farlo.

Grande Fratello Vip 7: dove vedere la prima serata

L’edizione 2022 del Grande Fratello VIP è già entrata nel vivo. Preceduta da un battage fatto di anticipazioni, indiscrezioni e curiosità, lunedì 19 settembre le porte della casa più spiata d’Italia sono state riaperte e i vipponi hanno fin dalle prime battute messo in chiaro che la settima edizione sarebbe stata particolarmente accesa.

Come i telespettatori ben sanno, il reality di Canale 5 prevede un doppio appuntamento settimanale: le puntate sono infatti trasmesse live il lunedì e il giovedì a partire dalle 21.25 sulla rete ammiraglia di Mediaset.

Lo show prevede un ampio numero di puntate ed è trasmesso nel corso di un lungo arco temporale: anche se la data del gran finale non è stata annunciata, parliamo comunque di un programma destinato ad approdare al 2023. Anche i telespettatori irriducibili possono dunque perdere una o più puntate dello show, ma niente panico: tutto è recuperabile. Scopriamo in che modo.

La replica della puntata del Grande Fratello VIP 2022 è trasmessa da La 5 (canale 30 del digitale terrestre) il giorno dopo la messa in onda della prima tv di Canale 5. La puntate del lunedì e del giovedì sera vengono dunque replicate, rispettivamente, il martedì e il venerdì su La5, a partire dalle 21.15. Ma c'è di più: se si desidera vedere (o rivedere) una puntata del reality si può usufruire della piattaforma gratuita MediasetPlay.

Tutto ciò semplicemente collegandosi al sito mediasetplay.mediaset.it, trovare e selezionare il programma. Questa modalità offre inoltre il vantaggio di mettere in pausa e successivamente riprendere la visione, oppure di muoversi con il cursore e rivedere soltanto una parte della puntata.