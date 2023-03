Lite nella notte tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia: "Sei una sfigata"

Manca meno di una settimana alla fine del Grande Fratello Vip e la tensione tra i vipponi è alle stelle anche tra chi condivide un sentimento di amore. Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia hanno avuto una discussione molto accesa nel cuore della notte. I toni erano bassi, ma le parole scelte da Tavassi, in particolare, sono molto pesanti anche perché sono andate a colpire la compagna.

Su Twitter la loro lite ha già superato le 100mila visualizzazioni e per capire il motivo di tanto astio è necessario fare un salto indietro, alla serata che i due avevano da poco trascorso insieme agli altri inquilini. Il risultato è poi stato quasi scontato: centinaia e centinaia di commenti sono andati a sottolineare quello che molti ripetono da mese e cioè che la loro storia d'amore sia una montatura.

La scontro tra Tavassi e Incorvaia

La coppia si trovava nel van, sotto le coperte, e nel silenzio della notte sono ben udibili le parole di Tavassi che molto infastidito commenta il comportamento di poche ore prima della compagna. "Io esco dalla porta rossa stasera, te lo dico" ha chiosato Edoardo che ha poi aggiunto, rispondendo al perché di Micol: "Perché sei una sfigata e basta. Ma proprio una povera sfigata, detto questo andiamo avanti così, non me ne frega un ca**o a me del Grande Fratello, della finale, non me ne frega, fai quello che ti pare".

"Sei una povera sfigata, non te ne frega zero, non te ne frega un ca**o e questa è la dimostrazione - ha continuato a ripetere -, ennesima, ma io mi segno tutto, quindi stai a posto così, brava, ma non ti preoccupà a me non me ne frega un ca**o. Vai, vai, vai tranquilla. È una consapevolezza mia, basta, come se te non indovinavi la cosa mia, ma che me ne frega a me, no, i film, hai ingigantito, poi con Giaele, in confessionale, ma vattene affa**lo. Vai, vai, vai fallo vincere a Oriana questo Gf".

Ma perché i due hanno litigato?

La lite sarebbe stata scatenata da un gioco a cui la coppia ha deciso si partecipare in giardino: dovevano rispondere ad alcune domande riguardanti la vita privata dell'uno e dell'altra per dimostrare di conoscere le rispettive vite. Le domande riguardavano il nome della nonna di Micol, il paese in cui è nata... Tutte domande a cui Tavassi non ha saputo rispondere. Per questo motivo Incorvaia, appoggiando anche Giaele De Donà, ha sottolineato come le cose chieste non fossero poi così difficili e che quindi era strano che non le sapesse. Se in un primo momento il vippone non ha detto nulla, poi quando i due si sono trovati da soli ha espresso il suo sconforto, andando a sottolineare che secondo l'attacco subito non aveva giovato a nessuno dei due anzi aveva fatto brillare Giaele, mettendo in cattiva luce il loro rapporto.

Il contrasto è nato dal fatto che Tavassi non sapesse rispondere a domande basiche su Micol, ovviamente ha letto questo come una figura di ? che lo potesse penalizzare ai fini del gioco?????? #gfvip pic.twitter.com/CJi0KlglDf March 29, 2023