Gf Vip, sulla rottura tra Fiordelisi e Donnamaria interviene il suo ex e attacca il padre di Antonella

È stato una fine dell'anno con il botto per Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Dopo l'ultima litigata i due hanno deciso di intraprendere cammini separati, almeno al momento, e durante la giornata del 31 gennaio le frizioni sono continuate. Edoardo sarebbe arrivato a dire, parlando con Luca Onestini e Nicole Murgia, che vorrebbe addirittura "cancellare" Antonella dalla sua vita.

Queste sue parole sono state duramente criticate sui social anche perché, come alcuni hanno ricordato, nessuno lo aveva obbligato a intraprendere la relazione con la gieffina, anzi in molti hanno provato nel corso dei mesi a farlo desistere.

Entrambi sembrano essere decisi in merito al futuro della loro storia, Edoardo ha spiegato di non avere alcuna intenzione di tornare con Antonella: "Io non ho avuto niente con Oriana, non hanno visto clip dove mi ci struscio, e gli dice: 'Peccato che non ci hai provato con me, invece che con Antonino, te la sei giocata male'. Quindi è inutile che continua a paragonare Oriana ad Antonino, non è la stessa cosa, se lei non lo capisce, sti ca**i. Non mi venisse a fare la scena, oggi sarebbero due mesi, poi quando litighiamo da lì e inizia a fare la scema con Andrea. Il discorso è fare una cosa apposta per farmi rosicare, e lei che cosa fa? Va da un altro uomo, a fare la carina, ad abbracciarlo, ma che hai 12 anni?". E poi la frase che sancise, al momento definitivamente, la fine della storia: "Se ci dovessi ritornare sarebbe per un’estrema debolezza, ed è una cosa che io non voglio fare, perché mi sono rotto il ca**o di farmi prendere in giro così da una ragazzina. Io non voglio stare con una bambina, perché ho 30 anni, non sono un ragazzino, stai male? Allora ti comporti bene".

Gianluca Benincasa contro Edoardo e il padre di Antonella

Ad aggiungere fuoco, anche se all'esterno Gianluca Benincasa che tramite il suo profilo Instagram ha scritto una lunga critica nei confronti di Edoardo. "Uomini di spessore e dove trovarli. Papino web ma dove sei? Abbiamo bisogno della tua opinione. Antonella è molto discutibile come concorrente - ha scritto Benincasa -. Ma questo di uomo non ha nulla. Secondo me doveva essere l’unica volta che la figlia non doveva ascoltare quel pagliaccio del padre. Un coniglio arrap*to che ha fatto sempre il cagnolino. Ora si sta svegliando perché come pecora segue il gregge contro chi doveva essere 'la donna della sua vita'. Papi SF (Stefano Fiordelisi, ndr) hai collezionato un’altra figura di m***a. Ed hai convinto tua figlia a fare un percorso che ormai la chiuderà anche le porte della tv. Ma in fondo hai visto in lui all’inizio un po’ di te. Sottomesso alla donna, vigliacco nel prendere una posizione nel gruppo, e infamia nel tramare (come lui sta facendo adesso) alle spalle delle persone. Diciamo che è la tua fotocopia di uomo di spessore".