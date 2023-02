"Non mi mettere le mani addosso": nuova accesa lite tra Edoardo e Antonella al GF Vip, il video

Il rapporto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi continua a oscillare tra picchi di armonia e furiosi litigi che più o meno frequentemente animano la casa del Grande Fratello Vip. All'ennesima discussione avvenuta in diretta tv, con lui che rimproverava lei di volerlo far passare per un uomo violento, è seguita ancora una riappacificazione che però, come ormai consuetudine, è durata pochissimo, interrotta com'è stata dall'ennesimo scontro registrato dalle telecamere della casa.

Motivo della tensione è stata la risposta che Antonella ha dato ad Andrea Maestrelli che le ha chiesto se conoscesse qualcuno che potesse aiutarlo a trovare una camicia a quadri. Lei gli ha consigliato di chiedere a Edoardo, ma poi ha aggiunto: "Anche se pure quelle di Antonino mi piacevano...". Un riferimento, quello ad Antonino, che al volto di Forum non è piaciuto affatto, alla luce dei trascorsi tra i tre inquilini che riguardavano proprio una camicia indossata da lei come motivo di gelosie. Da là la discussione molto accesa, con Antonella che tentava in tutti i modi un dialogo con Edoardo e lui che, non volendo in alcun modo interagire, la allontanava. "Non mi mettere le mani addosso, non mi spingere", ha detto lui cercando di evitare di parlare con la ragazza che, dal canto suo, insisteva nel ripetere che la sua era solo una battuta.

La scena è andata in onda per diversi secondi, salvo poi essere censurata dalla regia che ha preferito cambiare inquadratura. Ma i telespettatori hanno comunque colto l'ennesimo botta e risposta piuttosto acceso tra i due, già accusati di non essere un buon esempio di coppia per le continue liti e gli scatti d'ira che qualcuno immagina possano essere tema di discussione nella puntata di stasera.