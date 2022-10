GF Vip, Edoardo bacia Alberto. Lui va in crisi: "A me piace"

Mentre la vicenda Marco Bellavia continua a provocare reazioni, all'interno della casa del Grande Fratello Vip non mancano le occasioni che delineano le relazioni tra i concorrenti. L'ultima è capitata ieri durante un aperitivo in giardino, con Edoardo Donnamaria che prima ha ballato davanti ad Alberto De Pisis e poi ha baciato sulle labbra. Il gesto ha lasciato interdetto l'influencer che aveva già ammesso di avere una cotta per lui che, però, intanto sta mostrando particolare interesse per Antonella Fiordelisi.

Dopo quel bacio inaspettato, l'espressione di Alberto ha lasciato intendere una certa sensanzione di stordimento a cui è seguita una crisi che ha trovato conforto nei consigli di Antonino: "Lui sa bene che a te piace. Si è capito subito e lui lo sa fidati. Fa il provolone con te dalla mattina alla sera" ha affermato; "Sì a me piace. Io gli ho anche detto che non sono geloso per non dargli la soddisfazione, ma è perché non voglio affrontare l’argomento" ha ammesso allora Alberto. Amaurys, invece, ha chiaramente affermato che secondo lui questa situazione non volgerà certamente in una storia d'amore: "Io vedo un 70% di palo ragazzi. Mi auguro per te che non sia così, ma non penso di sbagliarmi".