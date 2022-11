GF Vip, esplode il caso bestemmia: spunta un video, ma qualcosa non quadra

Una bestemmia al Grande Fratello Vip? Un nuovo, presunto caso di imprecazione, pronunciata nella casa e registrata dai microfoni, fa discutere gli utenti riversati sui social. Al centro del dibattito Edoardo Donnamaria, ripreso mentre è in giardino con i compagni. All'invito degli autori di dirigersi nel confessionale, in una prima clip diffusa in rete sembra sentirsi dire: "Po**o Dio, che paura", esclamazione che certamente, proprio come avvenuto altre volte nella storia dei reality, comporterebbe l'immediata squalifica del concorrente.

Tuttavia, tra gli attenti telespettatori del programma non è mancato chi ha insinuato che l'audio sia stato manomesso con l'intento di screditare Edoardo. A supporto di tale considerazione è stato quindi fornito un altro video dove non si sente una bestemmia, ma "Oddio c'ho paura".

cosa c’è di peggio di modificare un video per far credere, a chi vi legge su twitter, una cosa che non è mai successa?

belli i drama, solo quando sono veri però#GFvip #nikiters #gioiellers #donnalisi #incorvassi pic.twitter.com/g8RKCGRPjN — stefania (@xst3fania) November 20, 2022

I casi precedenti

Gli scivoloni su bestemmie e imprecazioni non sono mancati in questa e nelle precedenti edizioni del Grande Fratello Vip. Se Luca Salatino, Charlie Gnocchi e Amaurys Perez non sono stati ritenuti responsabili dopo aver assicurato tutte le verifiche del caso, al contrario in passato Stefano Bettarini, Salvo Veneziano e Filippo Nardi sono stati squalificati e hanno fatto sentire la loro rabbia per quella che hanno avvertito come una ingiustizia.