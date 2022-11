Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: una relazione che non convince

L’equilibrio tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria turbato dagli ex. Prima l’ingresso in casa dell’ex fidanzata di Edoardo, Micol Incorvaia, poi il confronto di Antonella con l’ex Gianluca Benincasa.

La reazione di Antonella

La schermitrice dopo il raffronto della scorsa settimana con l’uomo è apparsa molto provata. Lacrime, dolore, e tanta sofferenza. Tutto questo per un ex? La domanda sorge spontanea. Una reazione che ha inevitabilmente scatenato la gelosia di Edoardo Il pubblico invece è diviso tra chi pensa che la vip nasconda ancora dei sentimenti per Benincasa e chi ha fiducia nell’amore della nuova coppia.

Antonella nel corso prova a spiegare il suo malessere di questi giorni: “Oltre all’amore che era finito, ora credo sia finito anche il rapporto di amicizia”, dice riferendosi all’ex Gianluca. Parole che tuttavia non convincono. A detta di molti, tra cui Sonia Bruganelli, il volto di Forum è ormai succube della campana, che ha orchestrato una sapiente strategia.

Il rapporto con Micol

Nella discussione interviene anche Micol Incorvaia, ex di Edoardo, ma soprattuto grande rivale di Antonella, che ha mal sopportato il suo ingresso nel Loft di Cinecittà. “Non riesce a reggere il peso del suo personaggio”, accusa Micol la ragazza. Tra la schermitrice e l’influencer non c’è pace che tenga, i reciproci rapporti con Edoardo infastidiscono l'una l'altra e il romano sembra ritrovarsi al centro di due fuochi, ovviamente propendendo per la sua Antonella.

Micol poi dà un dettaglio inedito sulla relazione con il radio speaker, dichiarando che con Edoardo il rapporto è andato avanti oltre la loro chiusura. Un aspetto mai emerso sinora, Donnamaria ha omesso il particolare per non ferire Antonella. “La Fiordelisi può piangere il suo ex, mentre Edoardo non può nemmeno avere rapporti con la sua ex?”, fa notare Signorini. Insomma un atteggiamento che non convince.