Gf Vip, spunta il video hot di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: "Hanno esagerato"

E’ lampante l’intesa tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo giorni di corteggiamenti e gelosie tra i due è finalmente scattato il bacio. Ma non solo, i due gieffini sembrerebbero già pronti ad andare oltre, tanto è incontenibile la passione.

Il video incriminato

A parlare chiaro è un video diventato ben presto virale sul web in cui i ragazzi si lasciano andare ad effusioni bollenti. La Fiordelisi e Donnamaria dopo alcuni baci appassionati si rifugiano in giardino per ritagliarsi un angolo di intimità, lontani dagli sguardi indiscreti degli altri vipponi. I due ragazzi si rannicchiano insieme sotto un piumone per coccolarsi. Proprio grazie alla protezione garantita dalla coperta verde i giovani si sfiorano in zone proibite.

Sembra che Edoardo, complice il plaid, si avventuri con la mano verso il corpo di Antonella. Dopo aver sondato il territorio inesplorato il volto di Forum porta la mano alla bocca. La schermitrice non è apparsa infastidita dal gesto, anzi ne ride divertita.

La reazione del web

Un’intimità che tuttavia non è piaciuta ai telespettatori, che hanno trovato fuori luogo il gesto. “Vomitevole ed esagerato”, commenta un utente. “Che fogna che è diventata la nostra tv”, asserisce su Twitter un follower. “Edoardo educato e rispettoso, ma dove?”, gli fa eco un fan del reality. Del resto pare che la speciale complicità nata tra Donnamaria e la Fiordelisi sarà uno dei temi più dibattuti nella puntata di questa sera. Si tratta meramente di un “amore da clip”, o c’è un vero interesse tra i due?

A giudicare dalla complicità sembrerebbe di sì, seppure i telespettatori invocano una maggiore discrezione. Insomma quasi vengono rimpianti i tempi in cui i concorrenti del Gf Vip si lasciavano andare a gesti proibiti negli armadi. Va bene il reality, ma per certe cose ci vuole delicatezza, verrebbe da dire, e chissà che il padrone di casa Alfonso Signorini non intervenga a bacchettare i due focosi amanti per il troppo impeto mostrato.