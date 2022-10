Gf Vip, Donnamaria censurato: "Codegoni e Basciano? Ecco cosa hanno fatto nella casa"

Le telecamere del Gf Vip riprendono tutti e tutto, talvolta i concorrenti sembrano dimenticarsene, o più semplicemente fanno finta di dimenticarselo, e fanno dichiarazioni anche abbastanza pesanti. Gli ultimi ad essere coinvolti nel gossip dentro la casa sono stati due ex concorrenti: Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I due dentro la casa hanno trovato l'amore che poi è stato al centro del gossip, anche internazionale, a seguito della proposta di matrimoinio sul red carpet a Venezia.

Cosa ha detto, e fatto, Edoardo Donnamaria su Basciano e Codegoni e i mistero del video rimosso

Mentre erano nel programma si sono spesso coccolati e in merito a ciò Edoardo Donnamaria ha fatto una dichiarazione non da poco. Edoardo stava parlando con Daniele Dal Moro, Elenoire Ferruzzi e Amaurys Perez e il campione di pallanuoto gli ha fatto alcune domande proprio sulla coppia, voleva sapere fino a che punto i due si sono spinti, "Ma in pratica sono arrivati al dunque qui dentro?" gli ha chiesto Perez. Edoardo senza starci troppo a pensare ha risposto che "Basciano si è fatto fare da lei un..." seguito da un gesto abbastanza esplicito che aveva come protagoniste la mano e la bocca. Essendo la diretta h24 in ritardo di un'ora la regia ha interrotto quanto stava accadendo cambiando inquadratura, ma ormai il discorso e il gesto erano stati inquadrati e quindi anche ben compresi.

Sui social, in particolare Twitter, i fan della coppia si sono scatenati e si sono scagliati contro Edoardo, ma anche chi non li ha particolarmente in simpatia si è schierato dalla loro parte sottolineando quanto sia stato poco carino dire una cosa del genere. "Ragazzi ma quanto è patetico?! Lascia stare Alessandro Basciano. Non ti conviene dire queste cose. Fatti i fatti tuoi che meglio" scrive qualcuno; "Ma cosa ne sa lui di quello che facevano Ale e Sophie? Pensi a lui e quello che fa con Antonella che ora corre dietro ad Antonino", lo rimprovera un altro utente. E ancora "Comunque Edo che dice che Sophie a Basciano gli ha fatto qualcosa, onestamente va fatto twittare, perché lo schifoso l’ha detto sotto le telecamere. Ecco cosa vuole da Antonella e perché ci torna, perché è un affamato".Qualcuno invece consiglia a Alfonso Signorini di invitare in studio i due interessati: "Signorini lunedì che ne dici di invitare i coniugi Basciano così nella casa del Gf Vip vedono come ci innamora e si costruisce una favola d'amore?".

Su Twitter era stato condiviso il video in cui si vedeva Donnamaria mimare il gesto incriminato ma come riferisce un utente "è stato rimosso".

Complimenti a Edoardo che ieri ha sparato merda su basciano e sophie . E ma sai come lui e un santo #gfvip — Marco877 (@DavideNardini8) October 15, 2022

Signorini lunedì che ne dici di invitare i coniugi basciano così nella casa del gfvip vedono come ci innamora e si costruisce una favola d'amore? #basciagoni #gfvip — Selene (@Selene64006414) October 15, 2022

