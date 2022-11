"Il Covid? Hanno fatto un casino ma non è successo chissà che", Edoardo Donnamaria accusato di negazionismo

Edoardo Donnamaria negazionista? Sembra proprio di sì stando alle sue ultime dichiarazioni sul Covid fatte all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Il gieffino e fidanzato di Antonella Fiordelisi, ha, infatti, sminuito il Covid e affermato che i due anni di pandemia sono stati, in un certo senso, orchestrati e manipolati dato che, secondo il suo pensiero, l'oltre 90% delle persone sarebbero morte per influenza (o malattie pregresse) e non per il Coronavirus.

Quelle di Edoardo sono state dichiarazioni forti che hanno creato subito scompiglio sia all'interno della casa che fuori scatenando una vera e propria bufera sui social. Il volto di Forum, infatti, chiacchierando con Giaele De Donà e Andrea De Pisis che, però, in disaccordo con lui, si sono subito scagliati contro il compagno vippone, ha espresso il suo pensiero sul Covid che in tanti hanno definito negazionista.

"Con il Covid hanno fatto un casino poi ma non è che sia successo chissà che - ha affermato con convinzione Donnamaria -. Sono morte molte più persone per l'influenza stagionale che per Covid. Sono morti quasi tutti anziani con patologie pregresse, il 90%. Non è che lo dico io, ci sono le statistiche".

Sono bastate queste parole per scatenare su Twitter tantissimi commenti negativi nei confronti dei gieffino come: "Un discorso da cogl*one", o ancora, "Neanche il rispetto per le vittime. Che ribrezzo". E c'è anche chi ha scritto: "E tu saresti anche laureato? Taci che fai più bella figura".