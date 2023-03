Gf Vip, l'ambiguo messaggio di Edoardo Donnamaria dopo la squalifica di Daniele Dal Moro

Legati dal medesimo destino Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro si sono trovati, dopo mesi sotto le telecamere, fuori dalla casa più spiata d'Italia. Entrambi squalificati per le loro parole e gesti. Scelta duramente criticata sia da Dal Moro sia dal padre di Edoardo.

L'uscita di Daniele è stata particolarmente sofferta: chiamato in confessionale non ha più fatto ritorno dai coinquilini, la produzione non ha voluto aspettare la diretta di lunedì 20 marzo. I vipponi non hanno preso bene questo cambiamento e in particolare Oriana Marzoli ha pianto e chiesto di poter vedere il suo amico speciale (richiesta non concessa).

Dal Moro su Instagram si è poi sfogato sui social condividendo storie e un post in cui annunciava che molto presto sarebbe arrivato il momento in cui avrebbe parlato: "Ho tantissime cose da dirvi e da raccontarvi... Ma voglio trovare un tempo nostro per farlo". Ed ecco che arriva come una spada il commento di Edoardo Donnamaria. I suoi fan si sono particolarmente eccitati nel vedere la complicità tra i due ex vipponi e infatti il commento ha quasi 4 mila mi piace.

"Poi parliamo un po' eh" con un cuore rosso. Queste le parole, ambigue, di Edoardo. Ambigue perché possono avere un doppio significato: quello che si può leggere tra le righe - e direttamente connesso a quando scritto da Dal Moro - ovvero che entrambi hanno cose da dire riguardo al programma e alle loro squalifiche, oppure quello più innocuo che potrebbe riguardare un semplice confronto tra i due. Vedremo nei prossimi giorni quali saranno le loro mosse.