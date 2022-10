GF Vip, Edoardo Donnamaria è fidanzato?

Edoardo Donnamaria è fidanzato? Il mistero sulla reale situazione sentimentale del concorrente del Grande Fratello Vip si infittisce in queste ore dopo che Charlie Gnocchi ha fatto riferimento alla presunta presenza di una donna fuori dalla casa del reality. La curiosità sulla vita privata dell'assistente del programma Forum è salita in seguito al video hot che lo ha visto protagonista con Antonella Fiordelisi: i due sono stati colti in un atteggiamento molto intimo, solo in parte tenuto al riparo dalle coperte, evidente segnale di una complicità non apprezzata da molti telespettatori. Ed è proprio per quell'episodio che l'affermazione di Gnocchi dà da pensare, per quanto non sia ancora chiaro se la sua sia stata una battuta, uno scherzo o davvero una verità nascosta da Edoardo.

"Edoardo è fidanzato"

"Ho sbagliato. E' fidanzato... Edo è fidanzatissimo, ha detto un sacco di bugie" è stata l'affermazione di Charlie Gnocchi pronunciata in salotto durante una chiacchierata con i suoi compagni. Davanti allo sguardo attonito degli altri, Gnocchi ha aggiunto: "Ho detto il suo segreto" e ad Alberto che si è mostrato confuso ha ripetuto nell'orecchio che sì, Edoardo è fidanzato. Poi ancora: "Anzi è stato promesso in sposo con una dote", ha detto, affermazione che non lascia comprendere se davvero la sua sia una battuta o un modo per stemperare la gravità di una rivelazione che potrebbe essere discussa nel corso della puntata di oggi.

(Di seguito il video)

La vita privata di Edoardo Donnamaria

Edoardo Donnamaria e Micol Incorvaia, sorella di Clizia, sono stati fidanzati per un po' di tempo. I due, però, si sarebbero lasciati e lui sembrerebbe single. Fino ad ora nessun riferimento da parte sua su eventuli storie sentimentali e le telecamere del GF Vip hanno ripreso atteggiamenti molto disinvolti con Antonella, appunto, ma anche con Alberto che per lui ha ammesso di aver preso una cotta.