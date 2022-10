Edoardo Donnamaria, esternazioni (poco felici) sugli omosessuali: "I gay pensano tutti siano gay"

“I gay pensano che gli altri sono tutti gay”, dalla Casa del Gf Vip arrivano dichiarazioni infelici da parte di Edoardo Donnamaria, che fanno storcere il naso ai telespettatori.

Il 27enne è indubbiamente uno degli inquilini più desiderati della Casa del Gf Vip. Grazie al suo savoir faire da latin lover il volto di Forum è conteso dalla bella Antonella Fiordelisi e Alberto De Pisis.

La gelosia di Alberto De Pisis

Il ragazzo non manca di far arrivare le sue attenzioni e lusinghe ai due coinquilini alimentando i flirt. Ultimamente però le attenzioni del romano si sono dirette alla schermitrice campana con cui è scoccata la scintilla, tra baci ed effusioni bollenti. Una vicinanza non vista di buon occhio dal 30enne milanese che si è lasciato andare alla gelosia difronte a questa nuova coppia.

La reazione di Edoardo

Tuttavia la gelosia di De Pisis non viene vista di buon occhio da Donnamaria che si è detto infastidito dall’atteggiamento del ragazzo: “Comunque Alberto non può essere così geloso di me. Io non gli ho fatto credere nulla”, ha asserito il giovane conversando con la sua Antonella. In particolare Edoardo è inciampato in un cliché sui ragazzi gay che non è passato inosservato: “A me tanto, sempre, ogni volta che c’è un mio amico gay dice ‘e vabbè ma a te tanto, secondo me ti piace’. Tutti i gay pensano che so tutti gay. Ogni volta i gay pensano che gli altri in realtà sono tutti gay”.

In realtà Donnamaria ha a lungo corteggiato Alberto, tra massaggi e tenerezze. Una vicinanza che ha confuso l’esperto in comunicazione e un po’ tutti i coinquilini, convinti che Edoardo fosse attratto sia da uomini che da donne. Con queste recenti esternazioni il pupillo di Barbara Palombelli fa dunque dietrofront, un dietrofront clamoroso.

L’affondo di Antonella Fiordelisi

In effetti anche la stessa Fiordelisi appare infastidita dalle dichiarazioni approssimative di Donnamaria, rammentandogli come sia stato lui stesso a provocare e corteggiare De Pisis per poi dirsi contrariato: “Qualcosa gli hai fatto credere! Tutti i gay pensano che sono tutti gay, ma in che senso? Anche io di te l’ho pensato che fossi gay. Non che fossi gay, ma che ti piacessero anche gli uomini. Perché dai troppe confidenze e quindi fai pensare altro. Come se io mi metto a baciare le donne nella casa. Lo posso fare da brilla al massimo”, ha chiosato Antonella, mettendo al suo posto Edoardo. Insomma delle dichiarazioni non tanto felici, ma che almeno fanno chiarezza una volta per tutte sull’orientamento di Edoardo. La domanda sorge spontanea, allora perché il giovane ha corteggiato il coinquilino? Questioni di strategie?