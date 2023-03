Edoardo Donnamaria urla col megafono fuori dal Gf Vip, Antonella piange, la regia censura

Dopo la sua squalifica dal Grande Fratello Vip, lo scorso giovedì a causa di comportamenti ritenuti violenti e inammissibili per un programma Mediaset, Edoardo Donnamaria è tornato subito a far parlare di sé. Grande protagonista di questa edizione del Gf Vip, tra alti e bassi, sfuriate e scatti di rabbia verso la sua ragazza Antonella Fiordelisi, a volte fin troppo violenti, come l'episodio che gli è costato la squalifica dal gioco, Edoardo è stato spesso al centro di diverse polemiche e oggi, a soli due giorni dalla sua squalifica dal Gf Vip, è finito di nuovo su tutti i giornali per una delle sue recenti azioni.

Edoardo, infatti, si è presentato davanti alla casa del Gf Vip con un megafono in mano e ha iniziato a urlare ai suoi compagni vipponi nella casa, tra questi anche Antonella che, all'ascolto delle sue parole, non ha potuto che scoppiare a piangere disperata.

"Antonella mi manchi, mi hai fatto impazzire ma mi manche", sono state le parole dell'ex volto di Forum che hanno subito attirato l'attenzione dei vipponi in giardino, tra questi Giaele, Luca e Oriana che hanno subito chiamato Antonella per farla accorrere. Ma se la schermitrice di Salerno ha apprezzato il gesto del suo fidanzato c'è qualcun altro a cui non è andato proprio giù. Stiamo parlando degli autori del Gf che, non appena si sono accorti della presenza di Edoardo a Cinecittà e delle sue urla, hanno fatto di tutto per censurarlo prima alzando la musica a tutto volume e poi cambiando inquadratura.

Dimostrazione, questa, che la nuova linea di comunicazione "pulita" di Mediaset sia particolarmente rigorosa e pronta a cancellare ogni traccia di trash, violenza o volgarità dal programma. Ma funzionerà? Staremo a vedere, intanto, alla finale manca sempre meno e non vediamo l'ora di scoprire chi sarà a trionfare in questa particolarissima e davvero controversa edizione del Grande Fratello Vip dove a dominare sono state più le squalifiche che le uscite per televoto.