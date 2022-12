GF Vip, Edoardo piange per Antonella: "Senza di te non riesco a stare". La reazione di lei (video)

(Edoardo e Antonella dopo l'ultima puntata del Grande Fratello Vip)

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno avuto un ulteriore confronto. "Si è messa col perizoma di fuori a fare la scema davanti ad Antonino" aveva commentato il ragazzo in diretta tv per motivare la scelta di dire basta alla relazione nata nella casa e finita poche ore prima dell'ultima diretta, acconsentendo alla decisione dell'influencer intenzionata a stare da sola. "Mi sento innamorata, ma negli ultimi giorni lui si è fatto condizionare dagli altri, era diverso nei miei confronti. Non mi cercava, sembrava complice degli altri che parlano di me" le parole della ragazza, accusata di aver flirtato con Antonino. "Lo amo ancora? Sì, ma voglio usare la testa e stare da sola" era stata la motivazione finale.

Le lacrime dopo la puntata del GF Vip

Nella notte, però, qualcosa è cambiato: Edoardo e Antonella si sono ritrovati a parlare e l'ex volto di Forum ha ammesso di essere ancora molto preso da lei. "Sono stato malissimo, non sono mai stato così male qua dentro come negli ultimi due giorni. Qua dentro senza di te non riesco a stare. Ogni cosa che devo fare, se non sto bene con te, mi sembra impossibile" ha detto lui in lacrime. Allo sfogo ascoltato in silenzio, è seguito un bacio, quindi la pace e il ritorno insieme dei due;

"Ti è piaciuto stare così come sei stata in questi giorni?" ha allora chiesto Edoardo; "No, lo faccio perché così stai male anche te", ha risposto sorridendo Antonella. Un dialogo che sui social sta generando parecchie discussioni tra quanti continuano a nutrire perplessità sul rapporto tra i due che, a quanto pare, non trova proprio pace.

