"Per me si può fare". Effusioni dell'armadio al Grande Fratello Vip

Dopo i primi baci alla luce del sole, adesso Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi cercano un po' di riparo dai riflettori per godersi l'intimità nascente. E, tra le strategie che ronzano nella loro mente, c'è quella di chiudersi nell'armadio del Grande Fratello Vip, unico posto all'interno della Casa in cui non arrivano le telecamere. Tra scherzi e risate, l'influencer si siede all'interno dell'armadio e il compagno si chiude l'anta alle spalle, poi restano qui per alcuni minuti. "Per me si può fare... Guarda!", esclama lei divertita, tra coccole e baci sul collo.

A rovinare l’atmosfera romantica ci pensa però un altro coinquilino, Edoardo Donnamaria, seduto sul letto di fronte insieme a Luca Onestini, che sottolinea: "Guarda che l’hanno già fatto, nun te stai a inventa’ un caz*o". Una battuta che fa riferimento a Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, ex coinquilini del reality show, che qui si innamorarono e qui "consumarono" nell'edizione del 2018 (stanno ancora oggi insieme, ndr). Tra coloro che proprio qui trovarono l'amore, anche Clizia Incorvaia, sorella proprio di Micol, che negli ultimi mesi ha avuto un figlio da Paolo Ciavarro, incontrato per la prima volta nel loft di Cinecittà. E chissà che per Micol non sarà lo stesso.