GF Vip, Edoardo Tavassi contro Sonia Bruganelli dopo la lite scoppiata in diretta: le parole nella notte

La lite tra Edoardo Tavassi e Sonia Bruganelli è stato tra i momenti più commentati dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip. Ad accendere gli animi Antonella Fiordelisi, criticata dal concorrente per gli ultimi avvenimenti. Sonia Bruganelli, però non ha gradito affatto il suo modo di fare e pesantemente ha inveito contro di lui usando parole molto forti. "Dietro quell’atteggiamento non ha fatto altro che cercare di fare il manipolatore e il burattinaio di personaggi che hanno poca personalità" ha affermato l'opinionista, accusata di essere incoerente dallo stesso Tavassi che le ha replicato a tono.

Divergenze di opinioni che sono proseguite anche dopo la diretta di Canale 5, almeno nella casa del GF Vip. Tavassi, infatti, nella notte è tornato sull'argomento, sostenendo come, secondo lui, Bruganelli faccia di tutto per difendere Fiordelisi: "Sonia si arrabbia quando vai contro Antonella, penso che veramente lei punti tutto su di lei", le parole riprese sui social dagli utenti che hanno assistito alla scena sui canali sintonizzati h 24. E poi: "Sonia va contro tutti quelli che vanno contro Antonella. Io posso avere una mia opinione o devo essere disintegrato da te? (...) Potrebbe dirmi ‘abbiamo un pensiero diverso’ non c’è bisogno di demolirmi dicendo che sono un manipolatore. Ma non mi sento minimamente colpito perché non sono così. Spero che queste cose non le pensi perché altrimenti se le pensa significa che non c’ha capito un caz*o", ha detto ancora, alimentando così il contrasto ormai ben noto ai telespettatori.