Gf Vip, lite furiosa tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia: "Mi dici che sono un cesso"

Nella casa del Grande Fratello un'altra coppia è scoppiata proprio alla fine dell'anno. Dopo Antonella e Donnamaria anche Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi sono giunti alla fine della loro frequentazione. I due hanno litigato furiosamente nella roulotte dove Tavassi dorme e non hanno neanche provato a fare pace.

Lo scontro sarebbe partito a seguito di alcune battute da parte di Edoardo sull'aspetto fisico di Micol che l'avrebbero particolarmente offesa: Tavassi ha affermato che altre concorrenti sono molto più sensuali di lei e quindi ironizzando sul fatto che dovrebbe iniziare a vestirsi in modo diverso. Poi alla mezzanotte i due non si sono scambiati il bacio di buon augurio e questo avrebbe fatto scattare la lite.

Edoardo chiede a Micol di raggiungerlo in roulotte per parlare, ma il dialogo si è acceso in pochi secondi portando Tavassi a urlare: "Te mi dici sempre che mia sorella è una mig*otta" andando così a proteggere Guendalina dalle battute che Micol avrebbe fatto su di lei. "Ma ti sei bevuto il cervello, non ti riconosco più, questa cosa non è vera": ha tuonato Incorvaia sconvolta. Il senso del discorso di Tavassi era quello di dimostrare che una battuta rimane sempre una battuta e che come lui non si offende per l'ironia fatta su Guendalina, lei non dovrebbe prendersela per quelle sul suo aspetto fisico, perché solo solo scherzi e non la verità.

Arrivato al limite Edoardo, che non voleva essere descritto come un uomo che fa body shaming, soprattutto alla sua ragazza, decide di mandare fuori dalla roulotte Micol chiamandola "Antonella 2.0" con evidente riferimento al comportamento che la gieffina ha nei confronti di Edoardo Donnamaria.

Uscita dalla stanza di Tavassi, Micol corre dai coinquilini per sfogarsi tra le lacrime: "Lui mi fa sentire insicura sempre, non so come vestirmi per piacergli, a volte mi privo dei miei vestiti da manga per la paura di disattendere le sue aspettative".

E:“Te mi hai detto che mi hai detto che mia sorella è una mignotta”

M:“Ma cosa dici?Ti sei bevuto il cervello,giuro che non ti riconosco più”

E:“Faccio come fai te,stai insinuando che sto con una che mi fa schifo”

M“Lo so che lo dici ironicamente”

edo esagera ora eh?#incorvassi pic.twitter.com/CiptDAGouU — ?? puff (@4gaiia) December 31, 2022

Micol: “Noi scherziamo quando c’è da scherzare, mi sono mai incazzata? Fino a ieri dicevi sei bella pure quando sei un cesso”

EdoT: “Ciao Micol, non ti voglio vedere mai più. Sono disgustato, Antonella 2.0”

EDOAA UN PO’ TOO MUCH ACCANNA DAI#incorvassi pic.twitter.com/19YsjxfhWR December 31, 2022