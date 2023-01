"Ogni mattina vomita di nascosto": la sconcertante rivelazione di Luca su Edoardo al GF Vip (video)

Al Grande Fratello Vip la situazione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sta causando non pochi problemi. E non solo da un punto di vista psicologico ed emotivo, ma pure fisico, considerando le recenti situazioni che stanno avvenendo sotto gli occhi dei telespettatori sintonizzati sulla casa spiata h24. Dopo l'attacco di panico dell'influencer successivo all'ennesimo litigio con il fidanzato, la rivelazione di Luca Onestini ha aggiunto ulteriore preoccupazione sullo stato dell'ex volto di Forum che, stando al suo racconto, ogni mattina vomiterebbe di nascosto.

"La prima cosa che fa è andare a vomitare"

"Ieri voi forse non l’avete visto, ma io adesso non me ne sto più zitto perché mi sono rotto i coglio*i" ha esordito Luca parlando coi compagni: "Quando io vedo uno che si sveglia la mattina e la prima cosa che fa è andare a vomitare là dietro perché sta di mer*a appena alzato e non ce la fa più. Io ho bisogno che questa persona la aiuti. Questa situazione lo sta massacrando" ha rivelato. Un'affermazione forte la sua che ha trovato conferma anche in Edoardo Tavassi, pure lui allarmato per lo stato psico-fisico di Edoardo: "Ieri sera l'ho trovato a morire di freddo, scalzo, gli ho messo una coperta. S’era addormentato da solo, tutto scalzo, che credimi faceva un freddo ieri…" ha commentato.

Luca Onestini è certo della serietà della situazione preoccupante, a suo dire ben diversa da quella di Antonella che non sarebbe sincera: "Ragazzi quando uno va a vomitare là dietro, che io vedo solo un piede, è tutto fuorché una roba finta, come invece vedo fare dall’altra parte per attirare l’attenzione. Quello si è messo a vomitare in un angolo, di nascosto, dietro un letto, per non farsi vedere e sentire da nessuno" ha ribadito. E anche Attilio Romita ha espresso le sue perplessità: "Io l’ho visto parlare da solo ieri in camera da letto. Parlava da solo…" le parole del giornalista.