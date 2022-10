Elenoire Ferruzzi: "Io brutta? La mia immagine è un esempio per molte donne"

Elenoire Ferruzzi ha specificato, senza mezzi termini, di sentirsi bellissima, o meglio, una strafi*a al contrario di ciò che pensano in tanti del suo aspetto fisico. L'icona trans, nonché una delle protagoniste più controverse di questa edizione del Gf Vip, ha risposto a tono a Sonia Bruganelli che ha definito Elenoire non proprio una bellezza.

La moglie di Paolo Bonolis, infatti, ha voluto fare una ramanzina a Elenoire per il suo comportamento nei confronti di Daniele Dal Moro dove si è dimostrata eccessiva, immatura e piena di rabbia ricordandole che il suo atteggiamento è stato sbagliato. A questo punto, la Bruganelli, mentre diceva a Elenoire che sbaglia nel credere che chiunque le si avvicini sia interessato a lei, ha specificato che la vippona non è poi tutta questa bellezza esteticamente, nell'idea standard che si ha di questo concetto, ma la Ferruzzi l'ha subito stoppata per correggerla.

"Io brutta? Sono una strafi*a - ha affermato con grande sicurezza Elenoire che ha poi aggiunto - tu parli tanto della mia estetica poco nei canoni di bellezza ma io sono una transessuale non binaria e la mia immagine prorompente ha fatto strada a molte donne trans, è un esempio per molte donne".

Così la vippona ha voluto sottolineare ancora una volta quanto quelle ciglia finte, le unghie lunghissime e le labbra rifatte siano un segno di bellezza, sicurezza di sé e un esempio per le altre donne transessuali come lei, almeno secondo il suo punto di vista.