Elenoire Ferruzzi contro Daniele Dal Moro: "Si vergogna di me perché sono transessuale"

Volano scintille al Gf Vip. Elenoire Ferruzzi è furiosa con Daniele Dal Moro, dopo la dura litigata intercorsa ieri tra i due. L’icona LGBT è sicura che il giovane provi qualcosa per lei, nonostante in tanti cerchino di dissuaderla. Edoardo e Antonella in una lunga chiacchierata hanno tentato di farle capire che Daniele non ha fatto nulla per illuderla, ma Elenoire non ne vuole sapere asserendo che tra loro ci sia stata una certa intimità.

Baci e toccamenti

“Con lui ci sono state confessioni, tenerezze e molto altro. Lui si è confidato tanto”, esordisce la Ferruzzi, che asserisce che con il giovane sia entrata in intimità: “Baci, cose, toccamenti”. La performer è furiosa perché nessuno sembra crederle e terra in ballo la transfobia: “Questo discorso per Antonino e Ginevra va bene e per me no? A prescindere nessun uomo deve avere un’attrazione per me. Perché dovete mettere in dubbio la veridicità di quello che io dico. Questa è già la seconda volta che lo fate. Questa è una cosa che mi fa diventare pazza. Allora perché io non metto in dubbio gli altri rapporti. Tutte le volte che io dico una cosa ‘però, forse, però’. Però che cosa? Voi non ci siete nei miei panni e non lo sapete”.

Elenoire grida alla transfobia

Elenoire va su tutte le furie perché nel loft di Cinecittà sono intenzionati a farle cambiare idea: “Appena dico che un uomo forse per me prova qualcosa voi subito non mi credete, perché? E invece su coppie che non esistono tutti zitti e fanno il tifo. Con me no, sono pazza ed è impossibile che un bel ragazzo possa essere attratto da me. Mi fate passare per pazza che mi affeziono alla prima carezza”.

La Ferruzzi alza i toni e dice ai coinquilini che Daniele la respinge poiché si vergogna del fatto che sia una transessuale: “Ma poi lui mi ha gridato contro come un pazzo. Questo perché ho detto che si vergognava perché sono una trans. Queste sono situazioni che da 40 anni vivo all’ordine del giorno. E non solo io, tutte le ragazze come me. O almeno una buona percentuale”.

Una situazione dolorosa

Non è una situazione nuova per l’artista milanese che spesso dice di essere respinta da uomini etero perché transessuale. Un argomento che è un tasto dolente per lei: “Scusate se urlo, ma soffro da tutta la vita per questo. Ragazzi è un punto dolente, un nervo scoperto. Per le coppie etero va tutto bene, per me no? Io fraintendo sempre. Così come fraintendiamo sempre noi trans. Però no, gli etero va tutto bene.

E che in diretta dallo studio non mi dicano ‘lui non prova nulla devi capire’, perché io gli faccio un casino in prima serata che se lo ricordano. Con gli etero si dice sempre ‘gli occhi non mentono’ anche quando uno nega i sentimenti. Qui invece uno appena nega io passo per pazza. Perché per le non coppie etero va bene e per me no? Se anche avessi un rapporto con un uomo e lo dicessi e lui negasse, tutti crederebbero a lui! E non è il caso di Daniele perché non c’è stato quello”.