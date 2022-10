Eva Grimaldi e il feroce attacco a Elenoire Ferruzzi: "Sei un uomo di mer*a"

Eva Grimaldi ha espresso il suo parere su Elenoire Ferruzzi, la concorrente trans del Gf Vip tra le più controverse di questa edizione del reality show, definendola, senza mezzi termini, un "uomo di mer*a". L'attrice 61enne e compagna di Imma Battaglia ha usato parole molto dure sulla vippona dalle ciglia finte e unghie lunghissime attaccandola ferocemente via social per il suo recente comportamento all'interno della casa più spiata d'Italia.

Se in tanti la pensano come lei e vorrebbero la Ferruzzi fuori dalla casa dopo i suoi ultimi scivoloni come quello verso Nikita o Daniele Dal Moro da cui ha ricevuto un due di picche - tra questi anche Marco Bellavia che ha chiesto proprio la squalifica di Elenoire per il suo comportamento nei confronti di Nikita Pelizon - c'è anche chi l'ha criticata per aver attaccato una persona appartenente alla comunità Lgbtqia+ proprio come lei.

Su twitter, infatti, un utente ha citato il commento della Grimaldi che sotto un post del profilo ufficiale del Gf Vip definiva Elenoire "schifo e uomo di merd*, scrivendo: "Ma parliamo della grave e imbarazzante caduta di stile di Eva Grimaldi, meno male che fa parte della comunità Lbgt+".

Ma parliamo della grave e imbarazzante caduta di stile di Eva Grimaldi, meno male che fa parte della comunità LGBT+ pic.twitter.com/NJBo0TH821 October 25, 2022

Eva, però, nonostante le accuse di trasfobia, non ha cambiato opinione sulla Ferruzzi che dopo il rifiuto di Dal Moro ha iniziato ad attaccarlo proprio come aveva fatto con Luca Salatino, accusandolo di non voler stare con lei solo perché trans. Un comportamento, quello di Elenoire, che non è andato giù a tantissimi, Gimaldi in primis.