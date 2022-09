"Ero un uomo ma il mio sogno era essere una diva", la trans Elenoire Ferruzzi entra al Gf Vip

Tutti pazzi per Elenoire Ferruzzi, la nuova concorrente del Grande Fratello Vip che già viene annunciata come la vincitrice annunciata del Gf Vip. Un ingresso esplosivo, il suo, nella casa più spiata d'Italia che scatena subito tantissimi commenti in studio ma anche sui social media. La trans, che una volta era un uomo, di nome Massimo con le sue unghie lunghissime e un abitino fucsia che mette in risalto il suo fisico modificato dai tantissimi interventi di chirurgia estetica, sua grande passione, è una delle icone gay più apprezzate e note e con la sua personalità forte e quel modo di fare che conquista subito, ha attirato i riflettori tutti su di sé e destato tantissima curiosità da parte del pubblico.

"La chirurgia estetica? Che meraviglia" - ha sottolineato Elenoire per poi aggiungere - Il mio sogno da piccola? Era essere una diva" e sembra proprio che Elenoire, nella sua vita, abbia raggiunto il suo grande sogno. L'icona lgbtq+ ha anche rivelato di aver avuto solo "amori impossibili" e tantissime storie con personaggi noti del mondo dello spettacolo e siamo sicuri che ne parlerà nel corso delle puntate e, proprio come ha detto nel suo video di presentazione:" Sono una pazza scatenata, creerò un delirio"

E poi, Elenoire, ha subito lanciato il nuovo tormentone di questa edizione del Gf Vip che già tutti hanno ripetuto all'infinito: "Assolutamente"!